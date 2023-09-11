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    BinBin yurt dışında bir şehirde daha hizmet vermeye başladı

    Elektirkli scooter kiralama girişimi BinBin, Hırvatistan'da bir şehirde daha hizmet vermeye başladı. Yerli girişim, Batı Avrupa'da yayılmaya devam ediyor.          
    BinBin yurt dışında bir şehirde daha hizmet vermeye başladı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli scooter kiralama girişimi BinBin, yurt dışında büyümeye devam ediyor. BinBin’den yapılan açıklamaya göre Hırvatistan’ın Cakovec şehrinde hizmet sunmaya başladı.

    Cakovec şehrinin eklenmesiyle birlikte BinBin, 5 ülkede toplam 20 şehirde faaliyet gösterir hale geldi. BinBin; Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, KKTC ve Kuzey Makedonya’da elektrikli scooter kiralama hizmet sunuyor.

    BinBin CEO’su Kadir Abdik, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini geçtiğimiz yıl Hırvatistan’da da sunmaya başlamıştık. Bir yılı gibi kısa bir sürede yeni model scooter’larımız ve operasyonel kalitemizle kısa zamanda ülkenin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Hırvatistan halkının bu kısa sürede göstermiş olduğu yoğun ilgi yeni yatırımlara adım atma noktasında bizleri cesaretlendirdi. Bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışı pazarında edindiğimiz kıymetli tecrübeden de güç alarak farklı lokasyonlardaki kullanıcılarla buluşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

    BinBin, 2023’ün başında Hollanda merkezli elektrikli scooter ve moped kiralama şirketi Go Sharing'i satın aldı. Bu satın alımla birlikte Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve İtalya’da Go Sharing markasıyla hizmet sunuyor. Batı Avrupa’da ise BinBin markasıyla yayılmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 saat önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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