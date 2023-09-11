Tam Boyutta Gör Elektrikli scooter kiralama girişimi BinBin, yurt dışında büyümeye devam ediyor. BinBin’den yapılan açıklamaya göre Hırvatistan’ın Cakovec şehrinde hizmet sunmaya başladı.

Cakovec şehrinin eklenmesiyle birlikte BinBin, 5 ülkede toplam 20 şehirde faaliyet gösterir hale geldi. BinBin; Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, KKTC ve Kuzey Makedonya’da elektrikli scooter kiralama hizmet sunuyor.

Beş ilçede elektrikli scooter hız sınırı düşürüldü 1 hf. önce eklendi

BinBin CEO’su Kadir Abdik, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz sürdürülebilir mikromobilite ulaşım çözümlerini geçtiğimiz yıl Hırvatistan’da da sunmaya başlamıştık. Bir yılı gibi kısa bir sürede yeni model scooter’larımız ve operasyonel kalitemizle kısa zamanda ülkenin vazgeçilmez bir parçası haline geldik. Hırvatistan halkının bu kısa sürede göstermiş olduğu yoğun ilgi yeni yatırımlara adım atma noktasında bizleri cesaretlendirdi. Bundan sonraki süreçte de özellikle yurt dışı pazarında edindiğimiz kıymetli tecrübeden de güç alarak farklı lokasyonlardaki kullanıcılarla buluşmak adına çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

BinBin, 2023’ün başında Hollanda merkezli elektrikli scooter ve moped kiralama şirketi Go Sharing'i satın aldı. Bu satın alımla birlikte Hollanda, Almanya, Avusturya, Belçika ve İtalya’da Go Sharing markasıyla hizmet sunuyor. Batı Avrupa’da ise BinBin markasıyla yayılmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Girişim Haberleri

BinBin yurt dışında bir şehirde daha hizmet vermeye başladı