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Bionic Commando Rearmed inceleme videosu

10 yıl
50,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform: PC, Sony Playstation 3 ve Microsoft Xbox 360

20 yıl önce arcade makineler için çıkan Bionic Commando, yenilenmiş grafikleri,müzikleri ve kontrol yapısı ile Bionic Commando Rearmed olarak konsollarda ve PC'de karşımıza çıkıyor.

 Minimum Sistem Özellikleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2 veya Vista
İşlemci: Intel Pentium 4 2 Ghz ya da AMD 2200+ eşdeğeri
Ram: 1 GB RAM
Ekran Kartı: 6600GT ve üzeri
Boş Alan: 370 MB


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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DasheriM 10 yıl
Elinize sağlık güzel inceleme olmuş. Yalnız incelemede hata var. 3.03 de oynanabilirlik 8.6 yazıyor ama notunu söylemiyorsunuz. Sonda 9.2 yazıyor ve söylüyorsunuz.

Oyunu PC'de denedim ve oldukça zevkli. Co-op oynamak lazım bunu...
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max975 10 yıl
pekde bu tür oyunları ben beyenmiyorum ama yinede yenileme iyi olmuş[>:]
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By_e 10 yıl

Orjinalden alıntı: DasheriM

Elinize sağlık güzel inceleme olmuş. Yalnız incelemede hata var. 3.03 de oynanabilirlik 8.6 yazıyor ama notunu söylemiyorsunuz. Sonda 9.2 yazıyor ve söylüyorsunuz.

Oyunu PC'de denedim ve oldukça zevkli. Co-op oynamak lazım bunu...

Haklısınız orda sadece "oynanabilirlik" yazması gerekirken daha once hazırlanmış parçalardan bırı karışmış.Son verilen puanı dikkate alınız :)
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Rampage 10 yıl
Güzel oyuna benziyor.
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nForcer 10 yıl
Oyun süper. Geçen günlerde bitirmiştim. Eski oyunun yeniden yapımı olması sayesinde oynarken nostalji yaşıyorsunuz. İnceleme de iyi olmuş. Elinize sağlık.
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