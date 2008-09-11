Bionic Commando Rearmed inceleme videosu

Haber Editörü
Platform: PC, Sony Playstation 3 ve Microsoft Xbox 360
20 yıl önce arcade makineler için çıkan Bionic Commando, yenilenmiş grafikleri,müzikleri ve kontrol yapısı ile Bionic Commando Rearmed olarak konsollarda ve PC'de karşımıza çıkıyor.
Minimum Sistem Özellikleri:
İşletim Sistemi: Windows XP SP2 veya Vista
İşlemci: Intel Pentium 4 2 Ghz ya da AMD 2200+ eşdeğeri
Ram: 1 GB RAM
Ekran Kartı: 6600GT ve üzeri
Boş Alan: 370 MB
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Oyunu PC'de denedim ve oldukça zevkli. Co-op oynamak lazım bunu...
Haklısınız orda sadece "oynanabilirlik" yazması gerekirken daha once hazırlanmış parçalardan bırı karışmış.Son verilen puanı dikkate alınız :)