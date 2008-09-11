Bionic Commando Rearmed inceleme videosu

Platform: PC, Sony Playstation 3 ve Microsoft Xbox 360

20 yıl önce arcade makineler için çıkan Bionic Commando, yenilenmiş grafikleri,müzikleri ve kontrol yapısı ile Bionic Commando Rearmed olarak konsollarda ve PC'de karşımıza çıkıyor.

Minimum Sistem Özellikleri:

İşletim Sistemi: Windows XP SP2 veya Vista

İşlemci: Intel Pentium 4 2 Ghz ya da AMD 2200+ eşdeğeri

Ram: 1 GB RAM

Ekran Kartı: 6600GT ve üzeri

Boş Alan: 370 MB

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