Bir Çinli otomotiv devi daha Avrupa'ya giriş yaptı

Çin'in dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Changan, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli modellerini kademeli olarak Avrupa'da satışa sunacak. Ancak şirket yetkilileri önlerindeki zorlukların farkında olduklarını, "Acele etmek istemiyoruz. İyi hazırlanmak istiyoruz. Hazır olmadan Avrupa'ya giren markaların başına neler geldiğini gördük" sözleriyle belli ediyor.
Changan, klasik bir bayi ağıyla ve üç marka (Changan, Deepal, Avatr) ile Avrupa'da olacak. İlk hedef pazarlar ise Norveç, Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda olarak açıklandı. Çinli firma, şu anda Almanya'da bir bayi ağı oluşturuyor ve kilit bölgeleri kapsayan 10 bayiye ulaştıklarında satışlar başlayacak. Şirket ayrıca Hollanda'da bir yedek parça deposu da kurarak altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.
Changan, ilk etapta 2027 yılına kadar sekiz yeni model piyasaya sürecek. Bu modellerin öncülüğünü Deepal S05 ve S05 yapacak. S07, tamamen elektrikli orta sınıf bir SUV, kompakt bir SUV olan S05 ise hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlarıyla sunulacak. 2026 ve 2027 yıllarında Changan E07, Avatr 11 ve Avatr 12'yi de içeren yeni modellerin satışa çıkması planlanıyor.
Deepal S07; 160 kW güç ve 320 Nm tork üreten elektrik motoru ve WLTP'ye göre 475 km menzil sunan 80 kWsa'lik NMC batarya paketiyle 45 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Maksimum DC hızlı şarj desteğinin 93 kW olması ise otomobilin zayıf tarafı. Buna karşın şirket, çeki demiri ve büyük jantlar dışında 15.6 inç multimedya, head-up display, 360 derece kamera, çift bölgeli klima birçok donanımı standart olarak sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız
yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!