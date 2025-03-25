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    Bir Çinli otomotiv devi daha Avrupa'ya giriş yaptı

    Avrupa pazarına giriş yapacağı bir süredir konuşulan Çinli Changan, geçtiğimiz günlerde ilk lansmanını gerçekleştirdi. Şirket, 2027 yılına kadar Avrupa'da sekiz yeni model piyasaya sürecek.
    Bir Çinli otomotiv devi daha Avrupa'ya giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    Çin'in devlete ait otomotiv üreticisi Changan da Avrupa pazarına giriyor. Şirketin elektrikli SUV modeli Deepal S07, eylül ayı itibarıyla Almanya'da satışa sunulacak. Changan, alt markaları Deepal ve Avatr ile birlikte toplam üç markayla Avrupa'da rekabete katılacak.

    Çin'in dördüncü büyük otomobil üreticisi olan Changan, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli modellerini kademeli olarak Avrupa'da satışa sunacak. Ancak şirket yetkilileri önlerindeki zorlukların farkında olduklarını, "Acele etmek istemiyoruz. İyi hazırlanmak istiyoruz. Hazır olmadan Avrupa'ya giren markaların başına neler geldiğini gördük" sözleriyle belli ediyor.

    Changan, klasik bir bayi ağıyla ve üç marka (Changan, Deepal, Avatr) ile Avrupa'da olacak. İlk hedef pazarlar ise Norveç, Danimarka, Almanya, Birleşik Krallık ve Hollanda olarak açıklandı. Çinli firma, şu anda Almanya'da bir bayi ağı oluşturuyor ve kilit bölgeleri kapsayan 10 bayiye ulaştıklarında satışlar başlayacak. Şirket ayrıca Hollanda'da bir yedek parça deposu da kurarak altyapısını güçlendirmeye çalışıyor.

    Bir Çinli otomotiv devi daha Avrupa'ya giriş yaptı Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da sadece satış planlamayan Changan, "Avrupa için Avrupa'da" sloganıyla yerel üretime yönelmeyi de hedefliyor. Bu planın 2030'dan önce hayata geçirilmesi hedefleniyor. O zamana kadar Avrupa'da satılacak araçlar Changan'ın Nanjing'deki fabrikasından gelecek. Şirketin halihazırda İtalya ve Almanya'da Ar-Ge ve tasarım merkezleri bulunuyor. Avrupa genel merkezi ise Münih'te yer alıyor.

    Changan, ilk etapta 2027 yılına kadar sekiz yeni model piyasaya sürecek. Bu modellerin öncülüğünü Deepal S05 ve S05 yapacak. S07, tamamen elektrikli orta sınıf bir SUV, kompakt bir SUV olan S05 ise hem tamamen elektrikli hem de menzil uzatıcı versiyonlarıyla sunulacak. 2026 ve 2027 yıllarında Changan E07, Avatr 11 ve Avatr 12'yi de içeren yeni modellerin satışa çıkması planlanıyor.

    Deepal S07; 160 kW güç ve 320 Nm tork üreten elektrik motoru ve WLTP'ye göre 475 km menzil sunan 80 kWsa'lik NMC batarya paketiyle 45 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak. Maksimum DC hızlı şarj desteğinin 93 kW olması ise otomobilin zayıf tarafı. Buna karşın şirket, çeki demiri ve büyük jantlar dışında 15.6 inç multimedya, head-up display, 360 derece kamera, çift bölgeli klima birçok donanımı standart olarak sunuyor.

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    E
    emiristanbul 1 gün önce

    milyon hizmeti geliştirilen onca teknolojiyi tüm dünya takdir ederken bizim con conlara bunlara anlatma çabamız

    P
    pskillercheto 5 gün önce

    yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!

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