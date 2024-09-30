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    Bir devrin sonu: İngiltere'de kömür enerjisi tarih oldu

    Birleşik Krallık, son kömürlü termik santrali olan Ratcliffe-on-Soar Elektrik Santralini kapatarak enerji dönüşümünde tarihi bir ana imza attı. Bu adımla kömür, İngiltere’de tarih oldu.
    Bir devrin sonu: İngiltere'de kömür enerjisi tarih oldu Tam Boyutta Gör
    İngiltere, enerji dönüşümünde tarihi bir adım atarak Nottinghamshire'daki Ratcliffe-on-Soar Elektrik Santrali'ni kapattı. Bu gelişmeyle birlikte İngiltere, kömürle çalışan son elektrik santralini de kapatmış oldu ve kömür enerjisi kullanımını resmen sonlandırdı. Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'in genel müdürü Phil MacDonald, “Bu, Sanayi Devrimi'ni başlatan ülkenin son derece hızlı bir geçiş sürecinin son bölümüdür” dedi.

    İngiltere, kömürü terk etti

    Bir devrin sonu: İngiltere'de kömür enerjisi tarih oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın ilk kömürle çalışan elektrik santrali 1882'de Londra’da açılmıştı ve 2012'ye kadar İngiltere’nin elektrik üretiminin yüzde 39’u kömürden sağlanıyordu. Ancak Ember’in verilerine göre, bu oran hızla düştü ve 2019'dan itibaren yüzde 2'nin altına indi. Ember, bu dönüşümü sağlayan beş ana faktörü şu şekilde sıralıyor: 2025 kömürden çıkış hedefini önceden açıklamak, karbon fiyatlandırması uygulamak, deniz üstü rüzgar enerjisine destek vermek, yenilenebilir enerjiye yönelik piyasa reformlarını hayata geçirmek ve enerji şebekesine yatırım yapmak.

    Kömür enerjisi, İngiltere'de ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi ile yer değiştirdi ve bu süreçte doğal gaz bağımlılığı da artmadı. Ülke, 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr bir enerji sistemine geçmeyi hedefliyor. İngiltere’nin kömürden çıkışı, hem maliyetleri düşürürken hem de karbon emisyonlarını azaltarak birçok fayda sağlıyor. 2012'den bu yana kömür enerjisinin hızla gerilemesi, toplamda 880 milyon tonluk emisyonun önüne geçti. Bu, İngiltere'nin 2023 yılındaki toplam emisyonlarının iki katından fazlasına eşit.

    Bir devrin sonu: İngiltere'de kömür enerjisi tarih oldu Tam Boyutta Gör
    Hesaplamalara göre kömürün rüzgar ve güneş enerjisiyle değiştirilmesi yaklaşık 2,9 milyar sterlinlik maliyetten tasarruf da sağladı. 2030 yılına kadar OECD ülkelerinin dörtte üçü kömür enerjisini tamamen terk etmeyi hedeflerken an itibariyle durum üçte bir seviyesinde. Bu gelişmeler, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefleriyle de uyumlu.

    Türkiye’deki durum tam tersi

    Çoğu ülkenin aksine Türkiye’de ise kömür kullanımı son yıllarda artıyor. Son on yılda kömürden elektrik üretimi iki katına ulaşırken, 2023 yılında 118 TWh’lik kömür kaynaklı elektrik üretimi Türkiye tarihinin en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti. Artan kömür kullanımı nedeniyle Türkiye’nin toplam emisyonunun beşte biri doğrudan kömürden geliyor. Verilere göre Türkiye, Almanya’dan sonra Avrupa’da kömürden elektrik üreten ikinci ülke konumunda.

    Kaynakça https://electrek.co/2024/09/29/uk-officially-closes-its-last-remaining-coal-power-plant/ https://www.ember-climate.org/insights/research/the-uks-journey-to-a-coal-power-phase-out/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 5 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

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    Kings Never Die 2 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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