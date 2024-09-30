Bir devrin sonu: İngiltere'de kömür enerjisi tarih oldu

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Tam Boyutta Gör İngiltere, enerji dönüşümünde tarihi bir adım atarak Nottinghamshire'daki Ratcliffe-on-Soar Elektrik Santrali'ni kapattı. Bu gelişmeyle birlikte İngiltere, kömürle çalışan son elektrik santralini de kapatmış oldu ve kömür enerjisi kullanımını resmen sonlandırdı. Küresel enerji düşünce kuruluşu Ember'in genel müdürü Phil MacDonald, “Bu, Sanayi Devrimi'ni başlatan ülkenin son derece hızlı bir geçiş sürecinin son bölümüdür” dedi.

İngiltere, kömürü terk etti

Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk kömürle çalışan elektrik santrali 1882'de Londra’da açılmıştı ve 2012'ye kadar İngiltere’nin elektrik üretiminin yüzde 39’u kömürden sağlanıyordu. Ancak Ember’in verilerine göre, bu oran hızla düştü ve 2019'dan itibaren yüzde 2'nin altına indi. Ember, bu dönüşümü sağlayan beş ana faktörü şu şekilde sıralıyor: 2025 kömürden çıkış hedefini önceden açıklamak, karbon fiyatlandırması uygulamak, deniz üstü rüzgar enerjisine destek vermek, yenilenebilir enerjiye yönelik piyasa reformlarını hayata geçirmek ve enerji şebekesine yatırım yapmak.

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Kömür enerjisi, İngiltere'de ağırlıklı olarak rüzgar ve güneş enerjisi ile yer değiştirdi ve bu süreçte doğal gaz bağımlılığı da artmadı. Ülke, 2030 yılına kadar tamamen karbon nötr bir enerji sistemine geçmeyi hedefliyor. İngiltere’nin kömürden çıkışı, hem maliyetleri düşürürken hem de karbon emisyonlarını azaltarak birçok fayda sağlıyor. 2012'den bu yana kömür enerjisinin hızla gerilemesi, toplamda 880 milyon tonluk emisyonun önüne geçti. Bu, İngiltere'nin 2023 yılındaki toplam emisyonlarının iki katından fazlasına eşit.

Tam Boyutta Gör Hesaplamalara göre kömürün rüzgar ve güneş enerjisiyle değiştirilmesi yaklaşık 2,9 milyar sterlinlik maliyetten tasarruf da sağladı. 2030 yılına kadar OECD ülkelerinin dörtte üçü kömür enerjisini tamamen terk etmeyi hedeflerken an itibariyle durum üçte bir seviyesinde. Bu gelişmeler, küresel ısınmayı 1,5°C ile sınırlama hedefleriyle de uyumlu.

Türkiye’deki durum tam tersi

Çoğu ülkenin aksine Türkiye’de ise kömür kullanımı son yıllarda artıyor. Son on yılda kömürden elektrik üretimi iki katına ulaşırken, 2023 yılında 118 TWh’lik kömür kaynaklı elektrik üretimi Türkiye tarihinin en yüksek üretimi olarak kayıtlara geçti. Artan kömür kullanımı nedeniyle Türkiye’nin toplam emisyonunun beşte biri doğrudan kömürden geliyor. Verilere göre Türkiye, Almanya’dan sonra Avrupa’da kömürden elektrik üreten ikinci ülke konumunda.

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