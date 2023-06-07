Blizzard, Diablo IV için şimdiden iki genişleme paketi üzerinde çalışıyor

Diablo IV, ön sipariş verenler için kısa bir erken erişim döneminin ardından nihayet genel kullanıma sunuldu ve görünüşe göre uzunca süren beklemeye hayli değdi. Diablo 4, Blizzard'ın şimdiye kadarki en iyi oyunu olarak nitelendirilirken çoğu bağımsız basın kuruluşu oyunun izometrik, açık dünya maceraları için yeni bir standart belirlediğini söyledi. Bunlara ek olarak Blizzard halihazırda genişleme paketleri üzerinde de çalışıyor. [bkzdh=164593] Diablo 4'e iki genişleme paketi geliyor Diablo 4 çıkalı henüz bir iki gün olduğu düşünüldüğünde, sıradaki oyun hakkında konuşmak için erken gibi görünüyor, ancak Blizzard için öyle değil. Diablo genel müdürü Rod Fergusson, Kinda Funny Games ile yakın zamanda yaptığı bir röportajda bu konuya ve daha fazlasına değindi. Fergusson, Diablo 4 gibi bir oyun yaparken, bunun sürdürülebilir bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti. Yapılan açıklamalarda Blizzard’ın halihazırda ilk genişleme paketi üzerinde çalıştığı ve ikinci genişlemenin de hazırlandığı belirtildi. Dolayısıyla Diablo 4, genişleme paketleriyle içerik anlamında zengin tutulmaya devam edilecek. Diğer yandan oyun mikro ödemelerle de gelir elde edecek ve ediyor. Mikro ödemeler oyuncular arasında yıllardır tartışılan bir konu olsa da Diablo 4’te bu ödemeler yalnızca binekler veya kıyafetler gibi kozmetik öğeler için kullanıyor. Yani oyunda “pay to win” mantığı bulunmuyor. Son olarak genişleme paketlerinin çıkış tarihi konusunda bir şey söylemek için henüz çok erken. Bu arada oyunun yurt dışı fiyatı 70 dolar, Türkiye fiyatı ise 1.419 TL.
Çok iyi