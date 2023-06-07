Blizzard, Diablo IV için şimdiden iki genişleme paketi üzerinde çalışıyor

Blizzard, Diablo IV ile şimdiden büyük başarılara koşuyor. Tür olarak büyük bir kitlesi olmamasına rağmen Diablo 4, rekor kırarak firma tarihinin en hızlı satan oyunu oldu. Ek paketler de yolda.