Bir ilk: ABD, güneş panellerinin tamamını geri dönüştürecek!

- Güneş panellerinin yüzde 100’ü geri dönüştürülecek
- Güneş panellerinin geri dönüşümü neden önemli?
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Güneş panellerinin yüzde 100’ü geri dönüştürülecek
Orsted'in ömrünü tamamlamış güneş panellerinin yüzde 100'ünü yeniden kullanma veya geri dönüştürme taahhüdü güneş enerjisi sektöründe bir ilk olarak kayıtlara geçiyor. Bununla birlikte 2021 yılında Orsted, First Solar ile ince film modülleri için bir geri dönüşüm sözleşmesi de imzalamıştı. SOLARCYCLE ile geri dönüşüm merkezini 2022'de Teksas'ta açmıştı.
Orsted’in ABD'deki güneş enerjisi projeleri henüz erken aşamalarda olsa da, şimdiden 4.000 paneli geri dönüştürdü. SOLARCYCLE ile yapılan anlaşma, Orsted'in artık kristal silikon (c-Si) güneş modülleri için bir geri dönüşüm planına sahip olacağı ve böylece Orsted'in tüm projelerinin artık geri dönüşüm kapsamına gireceği anlamına geliyor. Güneş panellerini geri dönüşüme sokmanın yanı sıra Orsted, yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar 50 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi (güneş ve rüzgar) kurmak için 68 milyar dolar yatırım yapacağını da duyurdu.
Güneş panellerinin geri dönüşümü neden önemli?
ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nın 2022 yılındaki verilerine göre güneş panellerinin geri dönüştürülmesi 2040 yılına kadar ABD'deki yerli güneş enerjisi üretim ihtiyaçlarının en az yüzde 25-30'unu karşılayabilir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerjide geri dönüşümü büyütmek hem kaynakların optimum kullanımı hem de maliyetin dengelenmesi açısından önemli.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok iyi