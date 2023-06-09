Bir ilk: ABD, güneş panellerinin tamamını geri dönüştürecek!

Tam Boyutta Gör Güneş panelleri, güneşin gücünü evlerimize getirse de belirli bir kullanım ömürleri oluyor ve geri dönüşüme muhtaç kalıyorlar. Bu anlamda Danimarkalı yenilenebilir enerji devi Orsted, ABD’de ömrünü tamamlamış tüm güneş panellerini geri dönüştürmek için Teksas merkezli SOLARCYCLE ile ortaklık kuracağını bildirdi.

Güneş panellerinin yüzde 100’ü geri dönüştürülecek

Orsted'in ömrünü tamamlamış güneş panellerinin yüzde 100'ünü yeniden kullanma veya geri dönüştürme taahhüdü güneş enerjisi sektöründe bir ilk olarak kayıtlara geçiyor. Bununla birlikte 2021 yılında Orsted, First Solar ile ince film modülleri için bir geri dönüşüm sözleşmesi de imzalamıştı. SOLARCYCLE ile geri dönüşüm merkezini 2022'de Teksas'ta açmıştı.

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Orsted’in ABD'deki güneş enerjisi projeleri henüz erken aşamalarda olsa da, şimdiden 4.000 paneli geri dönüştürdü. SOLARCYCLE ile yapılan anlaşma, Orsted'in artık kristal silikon (c-Si) güneş modülleri için bir geri dönüşüm planına sahip olacağı ve böylece Orsted'in tüm projelerinin artık geri dönüşüm kapsamına gireceği anlamına geliyor. Güneş panellerini geri dönüşüme sokmanın yanı sıra Orsted, yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar 50 gigawatt yenilenebilir enerji kapasitesi (güneş ve rüzgar) kurmak için 68 milyar dolar yatırım yapacağını da duyurdu.

Güneş panellerinin geri dönüşümü neden önemli?

Tam Boyutta Gör Günümüzde kullanılan güneş panellerinin içerisinde temel olarak cam ve silikon malzemelerinin yanında gümüş, bakır ve alüminyum gibi değerli metaller yer alıyor. Bu malzemelerin tamamını geri dönüştürmek yeni güneş panelleri oluşturmak için ciddi öneme sahip. Ek olarak bu sayede atıklar azaltılacak, daha sonra çıkarılması ve rafine edilmesi gereken ham madde kaynak miktarını azalacaktır.

ABD Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı’nın 2022 yılındaki verilerine göre güneş panellerinin geri dönüştürülmesi 2040 yılına kadar ABD'deki yerli güneş enerjisi üretim ihtiyaçlarının en az yüzde 25-30'unu karşılayabilir. Dolayısıyla, yenilenebilir enerjide geri dönüşümü büyütmek hem kaynakların optimum kullanımı hem de maliyetin dengelenmesi açısından önemli.

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Bir ilk: ABD, güneş panellerinin tamamını geri dönüştürecek!