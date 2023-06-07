Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında devrim yaratabilir

    Güneş enerjisi gittikçe daha da değerleniyor. Son olarak bir araştırma ekibi, mevcut güneş pillerinin iki katından fazla verimliliğe sahip yeni bir süper ince "2D" güneş pilini başarıyla geliştirdi.
    Oy Ver
    Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında çığı açacak Tam Boyutta Gör
    Güneş enerjisinin kullanımı giderek daha önemli bir hal alıyor. Bir araştırma ekibi, mevcut 2D güneş pillerine kıyasla 2 kattan fazla verimliliğe sahip yeni bir tür ince güneş pili geliştirdi. Yeni malzeme, üretime geçtiği takdirde uydular ve diğer uzay araçları için hem daha hafif ve hem de daha verimli bir şekilde güneş enerjisi üretebilir.

    Uzay araştırmalarında devrim yaratabilir

    Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında çığı açacak Tam Boyutta Gör
    Uzay araştırmaları ve yerleşimleri için enerji sağlama söz konusu olduğunda, silikon veya galyum arsenitten yapılan geleneksel güneş pilleri roketle taşınamayacak kadar ağır oluyor. Bu engeli aşmak için bilim insanları çok daha ince güneş pilleri geliştirmek için çeşitli alternatifleri araştırıyor. Bu tür güneş pilleri 2D TMDC olarak sınıflandırılmakta. Silikon bazlı güneş panellerine kıyasla çok daha düşük verimliliğe sahip olma eğiliminde olsalar da, ağırlıklarına göre daha fazla güç üretebilirler.

    100 kat daha hafif

    Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında çığı açacak Tam Boyutta Gör
    Pennsylvania Üniversitesi'nden başyazar Deep Jariwala, "Bence insanlar 2D TMDC'lerin mükemmel fotovoltaik malzemeler olduğunu yavaş yavaş fark ediyor, ancak karasal uygulamalar için değil, uzay tabanlı uygulamalar gibi daha esnek mobil uygulamalar için" diyor. 2D TMDC güneş pillerinin ağırlığı silikon veya galyum arsenit güneş pillerinden 100 kat daha az, bu nedenle bu piller uzay için çok çekici bir teknoloji haline geliyor. 2D TMDC, bu sayede uzay araçlarında, istasyonlarda, kurulacak üstlerde ve uzay tabanlı güneş enerjisi için potansiyeli yüksek bir teknoloji haline geliyor.

    İki kattan fazla verimlilik artışı

    Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında çığı açacak Tam Boyutta Gör
    2D TMDC güneş pillerinin aşırı inceliği onlara "2D" etiketini kazandırıyor, çünkü sadece birkaç atom kalınlığında oldukları için "düz" olarak kabul ediliyorlar. Spesifik güç veya güç/ağırlık oranı, herhangi bir uzay tabanlı ışık hasadı veya enerji hasadı teknolojisinin en büyük hedeflerinden birisi olarak görülüyor. Dolayısıyla hem çok hafif hem de buna rağmen verimli güneş panelleri uzaydaki insan varlığı için kritik.

    Günümüzde uzay tabanlı güneş enerjisini konuşuyoruz. Yukarıya göndermeniz gereken güneş panellerinin sayısı o kadar fazla ki, şu anda hiçbir uzay aracı bu tür malzemeleri ekonomik olarak uygun bir şekilde oraya götüremez. Burada devreye 2D TMDC güneş panelleri giriyor. Yapılan testlerde ekip, 2D TMDC güneş pillerinde yüzde 12’lik değerlere ulaştığını söylüyor. Mevcut verimliliğin yüzde 5'in altında olduğu göz önüne alındığında başarının boyutu anlaşılıyor. Jariwala’ya göre önümüzdeki birkaç yıl içinde bu teknoloji daha fazla duymaya başlayacağız.

    Geçen ay Japonya JAXA, 2025'e kadar uzayda ticari ölçekli bir güneş enerjisi tarlası için ilk uyduları fırlatmayı hedeflediğini açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı da Solaris programı aracılığıyla uzay tabanlı güneş enerjisine ulaşmayı hedefliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde uzay tabanlı güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı. 2D TMDC güneş panelleri ile bu süreçler daha da hızlanacak gibi duruyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/innovation/double-super-thin-solar-cell https://www.cell.com/device/fulltext/S2666-9986(23)00003-0
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Profil resmi
    Mantarın Başı 1 gün önce

    Çok iyi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    plastik zımparası columbia woodburn 2 birinin adresini bulma noctua nt-h2 tanımadığın kızın sana bakması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy A73 5G
    Samsung Galaxy A73 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    6.000 TL Altındaki Laptoplar
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
    Casper Nirvana C370.4020-4D00X
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız