Yeni '2D' güneş pili tasarımı uzay araştırmalarında devrim yaratabilir

Günümüzde uzay tabanlı güneş enerjisini konuşuyoruz. Yukarıya göndermeniz gereken güneş panellerinin sayısı o kadar fazla ki, şu anda hiçbir uzay aracı bu tür malzemeleri ekonomik olarak uygun bir şekilde oraya götüremez. Burada devreye 2D TMDC güneş panelleri giriyor. Yapılan testlerde ekip, 2D TMDC güneş pillerinde yüzde 12’lik değerlere ulaştığını söylüyor. Mevcut verimliliğin yüzde 5'in altında olduğu göz önüne alındığında başarının boyutu anlaşılıyor. Jariwala’ya göre önümüzdeki birkaç yıl içinde bu teknoloji daha fazla duymaya başlayacağız.
Geçen ay Japonya JAXA, 2025'e kadar uzayda ticari ölçekli bir güneş enerjisi tarlası için ilk uyduları fırlatmayı hedeflediğini açıkladı. Avrupa Uzay Ajansı da Solaris programı aracılığıyla uzay tabanlı güneş enerjisine ulaşmayı hedefliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde uzay tabanlı güneş enerjisi, ilk kez Dünya'ya başarıyla aktarıldı. 2D TMDC güneş panelleri ile bu süreçler daha da hızlanacak gibi duruyor.
Çok iyi