ABD, güneş enerjisinde çılgın bir büyüme yaşıyor

ABD, güneş enerjisinde hızla büyüyor
ABD Enerji Bilgi İdaresi'nin (EIA) en son "Aylık Elektrik Enerjisi" raporunda güneş enerjisinden üretilen elektriğin Temmuz 2022'ye kıyasla ay boyunca yüzde 22,3 oranında arttığını bildirdi. Bu büyüme oranı diğer tüm enerji kaynaklarından daha fazlayken, çatı tipi güneş enerjisinde ise yüzde 26,6'lık bir artış yaşandı. Bununla birlikte tüm sektörlerdeki tahmini toplam güneş enerjisi (26.785 GWh), hidroelektrik tarafından sağlanan elektriği (21.500 GWh) geçerken ABD'nin şebeke ölçeğindeki rüzgar çiftlikleri tarafından sağlanan elektriğe (27.726 GWh) neredeyse eşit hale geldi.
Güneş enerjisinin temmuz ayındaki güçlü performansının bir trend haline gelmesi bekleniyor. Zira FERC, Ağustos 2023 ile Temmuz 2026 arasında güneş enerjisine toplam 84.392 MW ilave yapılmasını bekliyor. Bu sayı, rüzgar enerjisinden beklenenin (21.341 MW) neredeyse dört katı ve doğal gaz için bildirilenlerin (4.660 MW) neredeyse 20 katı. Ancak bu büyüme tahminlerinin muhafazakar olabileceği de söyleniyor.
Güneş ile doğal gaz arasındaki makas daralıyor
Güneş enerjisinin hem yeni kapasite hem de fiili elektrik üretimindeki güçlü büyümesi, güneş enerjisi çağının başladığını doğruluyor. Üç yıl içinde güneş enerjisi ABD üretim kapasitesinin sekizde birinden fazlasını oluştururken, tüm yenilenebilir kaynakların toplam üretim kapasitesi kömür veya nükleer enerjiden daha fazla olacak ve doğal gazınkine yaklaşacak gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.