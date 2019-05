Game of Thrones 8. sezon ilk iki bölümünün süreleri açıklandı

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca bir ay gibi çok az bir süre kaldı. Meraklı bekleyiş sürerken yapımcı kanal HBO, her geçen gün yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de sezonun ilk iki bölümünün süresi ortaya çıktı.HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre sekizinci sezonunuzunluğunda olacak.uzunluğunda olacağı belirtilmiş. Rakamlara baktığımızda herhangi bir sürprizin olmadığını ve bir saatlik standartın korunduğunu görüyoruz.Game of Thrones hayranları ise bildiğiniz gibi final sezonunda bölüm sürelerininolmasını bekliyordu. Bu anlamda açıklanan bölüm süreleri biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de sezonun geri kalan dört bölümündeGeçtiğimiz ay Fransız bir televizyon kanalından sızdırılan bilgilerde ilk iki bölümün 60 dk,uzunluğunda olacağı belirtilmişti. Sızıntıların bugün verilen resmi bilgilerle uyuştuğunu görüyoruz.Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.