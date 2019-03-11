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Game of Thrones 8. sezon ilk iki bölümünün süreleri açıklandı

Game of Thrones'un final sezonu için yayın tarihi yaklaştıkkça yeni bilgiler de gelmeye devam ediyor. HBO, sezonun ilk iki bölümünün sürelerini resmen açıkladı.
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23
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca bir ay gibi çok az bir süre kaldı. Meraklı bekleyiş sürerken yapımcı kanal HBO, her geçen gün yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de sezonun ilk iki bölümünün süresi ortaya çıktı.

HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre sekizinci sezonun ilk bölümü 54 dakika uzunluğunda olacak. İkinci bölümün ise 58 dakika uzunluğunda olacağı belirtilmiş. Rakamlara baktığımızda herhangi bir sürprizin olmadığını ve bir saatlik standartın korunduğunu görüyoruz.

Game of Thrones hayranları ise bildiğiniz gibi final sezonunda bölüm sürelerinin normalden daha uzun olmasını bekliyordu. Bu anlamda açıklanan bölüm süreleri biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de sezonun geri kalan dört bölümünde bu durumun değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Fransız bir televizyon kanalından sızdırılan bilgilerde ilk iki bölümün 60 dk, sonraki dört bölümün ise 80 dk uzunluğunda olacağı belirtilmişti. Sızıntıların bugün verilen resmi bilgilerle uyuştuğunu görüyoruz.

Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi. 

https://winteriscoming.net/2019/03/10/runtimes-first-two-episodes-game-thrones-season-8-revealed/ Yorum Yaz
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sistemli adam 2 ay
Final sezonunda en büyük sürpriz Tyrion Lannister'ın ameliyatla boyunun uzatılması olacaktır.
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Umutcan 2 ay
Bölümler uzun olacak diyorlardı son sezon, yine öyle abartı değil. Bizim türk dizileri gibi 1.5 saat yapsınlar :))
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
İzlemeye değer mi?
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BlackLead 2 ay metehanturt
soru mu ya oha
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Avatar.Aang 2 ay metehanturt
Yani kardeş tüm dünya nüfusunun neredeyse yarısının takip ettiği bir dizi serisini izleyip izlememek sana kalmış tabi ama şöyle söyleyeyim eğer ki fantastik kurgulardan hoşlanıyorsan ve izlediğim dizi bir efsaneye dayansın istiyorum, yıllar sonra açıp tekrardan izlediğimde yine keyif alayım diyorsan izle bence, yani bir şey kaybetmezsin.
Hatta şöyle söyleyeyim şu anda seninle aynı durumda olup, dizinin bitmesini bekleyen ve tüm sezonları tek seferde izlemek isteyen bir sürü insan vardır.
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Glorfindel1907 2 ay metehanturt
Gereksiz (Bu kişiden kişiye değişir) cinsel sahneler dışında mükemmel bir yapım bence, Tabi fantastik yapımlar hoşunuza gitmiyor ise çok çabuk sıkılabilirsiniz ama ilginiz var ise muhakkak izlemenizi öneririm
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swat882 2 ay
Breaking Bad'ciler parmak kaldırsın.
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muticoo 2 ay
ne olursa olsun bence birçok kişinin beklentilerini karşılamayacak. onun yerine sahnelerin ve savaşın çekim kalitesi konuşulacak. en son attıkları video da bilmem kaç kişi bir makyaj için uğraşıyor. bilmem kaç kişi kıyafetle... çekim kalitesinin ne şekilde olduğu ön plana çıkartıldı.
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fluox 2 ay

Eğer bölümleri sızdırırlarsa inşallah tüm bölümler bir anda sızar.2-3 bölüm sızsa, kalan bölümleri beklemek 8.sezonu beklemek gibi gelecek.
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BZTRL 2 ay
Gece kralı westerosa hakim olmazsa bu sezon da da süpriz olmaz benim için. Öldürdüğünü canlandırıyorsun, kendi safıma geçiriyorsun ve ejderhan var bu halde insanlığı yok edemzse puh sana gece kralı
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TsG 2 ay
--spoiler--
Jon ve Daenerys westeros'u kurtarırken diğer baş karakterlerle birlikte ölecek. Tyron bebek Targeryen'i büyütecek, o büyüyene kadar da vekilharç olacak. Dizinin son sahnesinde Tyron küçük kıza annesi ve babasının yaşadıklarını anlatacak...
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addidas_85 2 ay
Hocam o durumu biliyorum ama işi uzatmak için ellerinden geleni yapacaklar, ben onu diyorum.
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Usbehci 2 ay
Sonunda White Walker ırkı dünyayı ele geçirmiş olacak. Yazın bir kenara...
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