Game of Thrones 8. sezon ilk iki bölümünün süreleri açıklandı

Dünyanın her tarafından milyonlarca insanın büyük bir sabırsızlıkla beklediği Game of Thrones'un final sezonu için artık yalnızca bir ay gibi çok az bir süre kaldı. Meraklı bekleyiş sürerken yapımcı kanal HBO, her geçen gün yeni bilgiler paylaşmaya devam ediyor. Şimdi de sezonun ilk iki bölümünün süresi ortaya çıktı.
HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre sekizinci sezonun ilk bölümü 54 dakika uzunluğunda olacak. İkinci bölümün ise 58 dakika uzunluğunda olacağı belirtilmiş. Rakamlara baktığımızda herhangi bir sürprizin olmadığını ve bir saatlik standartın korunduğunu görüyoruz.
Game of Thrones hayranları ise bildiğiniz gibi final sezonunda bölüm sürelerinin normalden daha uzun olmasını bekliyordu. Bu anlamda açıklanan bölüm süreleri biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de sezonun geri kalan dört bölümünde bu durumun değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Fransız bir televizyon kanalından sızdırılan bilgilerde ilk iki bölümün 60 dk, sonraki dört bölümün ise 80 dk uzunluğunda olacağı belirtilmişti. Sızıntıların bugün verilen resmi bilgilerle uyuştuğunu görüyoruz.
Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.
HBO'nun resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan bilgilere göre sekizinci sezonun ilk bölümü 54 dakika uzunluğunda olacak. İkinci bölümün ise 58 dakika uzunluğunda olacağı belirtilmiş. Rakamlara baktığımızda herhangi bir sürprizin olmadığını ve bir saatlik standartın korunduğunu görüyoruz.
Game of Thrones hayranları ise bildiğiniz gibi final sezonunda bölüm sürelerinin normalden daha uzun olmasını bekliyordu. Bu anlamda açıklanan bölüm süreleri biraz hayal kırıklığı yaratmış olabilir. Ancak yine de sezonun geri kalan dört bölümünde bu durumun değişmesi bekleniyor. Geçtiğimiz ay Fransız bir televizyon kanalından sızdırılan bilgilerde ilk iki bölümün 60 dk, sonraki dört bölümün ise 80 dk uzunluğunda olacağı belirtilmişti. Sızıntıların bugün verilen resmi bilgilerle uyuştuğunu görüyoruz.
Game of Thrones'un altı bölümden oluşan final sezonu 14 Nisan'da başlayacak. Televizyon tarihinin belki de en çok beklenen yapımlarından olan final sezonunun izlenme rekorları kırması bekleniyor. Bakalım Game of Thrones son sezonuyla hayranlarını tatmin etmeyi başarabilecek mi.
https://winteriscoming.net/2019/03/10/runtimes-first-two-episodes-game-thrones-season-8-revealed/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hatta şöyle söyleyeyim şu anda seninle aynı durumda olup, dizinin bitmesini bekleyen ve tüm sezonları tek seferde izlemek isteyen bir sürü insan vardır.
Eğer bölümleri sızdırırlarsa inşallah tüm bölümler bir anda sızar.2-3 bölüm sızsa, kalan bölümleri beklemek 8.sezonu beklemek gibi gelecek.
Jon ve Daenerys westeros'u kurtarırken diğer baş karakterlerle birlikte ölecek. Tyron bebek Targeryen'i büyütecek, o büyüyene kadar da vekilharç olacak. Dizinin son sahnesinde Tyron küçük kıza annesi ve babasının yaşadıklarını anlatacak...