Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı

    Christopher Nolan'ın yeni filmi Tenet önümüzdeki ay dijital olarak yayınlanacak. Filmi hala izlemediyseniz artık yakında evinizin rahatlığında seyredebileceksiniz.
    6 gün
    5,6b
    2
    14
    Sinema ve Dizi
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Chrisopher Nolan'ın yeni filmi Tenet pandemi nedeniyle gişede beklediğini bulamamıştı. Milyonlarca insan COVID-19 salgını devam ederken sinema salonlarına geri dönmemeyi tercih etti. Siz de bu sinemaseverlerden biriyseniz bugün sizlere güzel bir haberimiz var. Tenet'ın dijital ve bluray versiyonları nihayet 15 Aralık'ta yayınlanıyor.

    Tenet geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda gösterime girmişti. Nolan'ın merakla beklenen filmi, Mart ayından bu yana COVID-19 sürecinde yayınlanan ilk ve son büyük film oldu. Tenet gişede 350 milyon dolarlık hasılat yaptı ve sektörde hayal kırıklığı yarattı. Tenet'ın pandemiye yenik düşmesinin ardından büyük Hollywood stüdyoları bu sene yayınlamayı planladıkları filmleri 2021'e erteleme kararı aldı.

    Eleştirmenlerin Tenet için yayınladığı yorumlar genel anlamıyla olumluydu. Filmi sinemada izleyen seyirciler ise Tenet'ı yine genel anlamıyla beğenmiş olsa da Nolan'ın diğer filmlerine oranla biraz daha sönük buldu. Tenet şu anda Nolan'ın yönettiği tüm filmler arasında en düşük 3. IMDB puanına sahip (IMDB 7,8).

    Tenet 15 Aralık'ta SD, HD ve 4K kalitelerinde dijital olarak yayınlanacak. Elbette aynı gün korsan sitelere de düşmüş olacak.  



    https://www.theverge.com/2020/11/5/21551390/tenet-home-release-date-dvd-blu-ray-digital-nolan Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben kesinlikle anladım ki Nolan ve ekibi yapımcı şirketi artık parayı reklam şirketlerine değil forum ve sözlük yazarlarına, teknoloji veya sinema haber sitelerine veriyor ve bütün reklamı buradan yapıyor. Herhalde hiç bir film veya yönetmen bu kadar reklam edilmedi. Adamın başarısız işi bile şişirilip her hamlesi haber niteliğinde olmasının başka açıklaması olamaz. Başarılı mı? Başarılı bir strateji.
    Ben kesinlikle anladım ki Nolan ve ekibi yapımcı şirketi artık parayı reklam şirketlerine değil forum ve sözlük yazarlarına, teknoloji veya sinema haber siteler...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    lterlemez 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben pek beğenmedim diziyi, pek bir şey anlatmıyor hikaye olarak. Tamam, bir şeyler var beni sarmadı açıkçası. Zamanın aynı anda hem ileriye hem de geriye gitmesini garip buldum.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nickola Tesla 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Haber editörünün "Tenet 15 Aralık'ta SD, HD ve 4K kalitelerinde dijital olarak yayınlanacak. Elbette aynı gün korsan sitelere de düşmüş olacak. " yazısı ne kadar da manidar değil mi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    emre1393 (Emre K......) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    üşüyoruz SPARKS reyiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    monacomen 6 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben kesinlikle anladım ki Nolan ve ekibi yapımcı şirketi artık parayı reklam şirketlerine değil forum ve sözlük yazarlarına, teknoloji veya sinema haber sitelerine veriyor ve bütün reklamı buradan yapıyor. Herhalde hiç bir film veya yönetmen bu kadar reklam edilmedi. Adamın başarısız işi bile şişirilip her hamlesi haber niteliğinde olmasının başka açıklaması olamaz. Başarılı mı? Başarılı bir strateji.
    2 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    absamet (sems sems) 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Aynen katılıyorum sana. Dunkirk filmi çok berbattı ama nasıl bi reklam yaptılarsa efsane film derecesine getirdiler. Yıldızlar Arası filmi ise efsaneydi bana göre.
    2 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    zevron (Burası Dünya) 6 gün ( Mesaj Silindi ) monacomen
    pendemi döneminde sahne alan başka yapım mı oldu? Olayları biraz bütünsel değerlendirsek sonuca ulaşacağız aslında. Çoğu ya ertelendi ya da çekime ara verildi.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Biyturs_OnSr (B. B. A.) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Kimi ülkelerde sinema salonlarının açılması belli bir süre yasak. Bu kadar kazanç elde etmesi bile başarı.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    virtue28 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Razer Kaira Pro oyuncu kulaklığı Xbox Series konsollarına hazır 5 gün Xiaomi, geri çekilebilir lens teknolojisini tanıttı: Akıllı telefonlar için yeni atılım 5 gün Playstation 5 kutusundan çıkıyor! Karşınızda Sony'nin ustalık eseri 5 gün Yeni Battlefield ve Need for Speed oyunları PS5 ve Xbox Series için 2022 mali yılında çıkacak 5 gün Razer profesyonellere yönelik BOOK 13 modelini duyurdu 5 gün Karşıyaka Spor Kulübü kripto para çıkarıyor 5 gün Rekabet Kurumu'ndan Sahibinden.com'a soruşturma 5 gün Take-Two patronu oyunların olması gerekenden ucuza satıldığını söyledi 5 gün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin otomobiline veri desteği sağlayacak 5 gün Xiaomi iki yılda Türkiye’de zirveye yerleşti 5 gün AMD Ryzen 5 5600X ve Ryzen 9 5900X kutusundan çıkıyor 5 gün FIFA 21 ilk kez indirime girdi 5 gün İşte Xbox Series X ve S'in oyunlardaki yükleme süreleri 6 gün Demon's Souls Remake'in yenilenmiş karakter yaratma ekranından görüntüler paylaşıldı 6 gün PlayStation 5 çıkışında depolama için harici SSD desteklemeyecek 6 gün Oppo Reno 5'in ilk teknik detayları belli oldu 6 gün Vivo, yaklaşmakta olan Origin OS'un çıkış tarihini açıkladı 6 gün GTA 5 satışları yedi yıl sonra ilk kez ciddi anlamda yavaşladı 6 gün PS5 çıkış oyunu Marvel's Spider-Man: Miles Morales'ten etkileyici bir TV reklamı yayınlandı 6 gün Sevimli bulmaca oyunu All of You bugün Apple Arcade'e ekleniyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı Sonraki Şimdiye kadarki en yüksek çözünürlüklü beyin haritası yayınlandı 6 gün iOS 14.2 & iPadOS 14.2 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler ve hata düzeltmeleri 6 gün Google Mesajlar'a mesaj iletim zamanı planlama özelliği geldi 6 gün The Witcher dizisinin 2. sezon çekimlerinden yeni görseller paylaşıldı 6 gün RX 6800 XT ROG Strix sıcaklık aralığı 95 dereceye uzanıyor 6 gün Star Wars Jedi: Fallen Order EA Play'e ekleniyor 6 gün Yeni Volkswagen Golf Variant ve Golf Alltrack'ın tasarımlarına yakından bakın 6 gün Dirt 5 geliştiricisi PS5 kontrolcüsü DualSense'in inanılmaz olduğunu söylüyor 6 gün AMD Ryzen 5000 satışa sunuldu, İlk incelemeler geldi! 6 gün Sony uyardı: PS5 almak için mağaza önünde kamp kurmayın, çıkış gününde satış olmayacak 6 gün AstraZeneca CEO’su Kovid-19 aşısı için fiyat ve tarih bilgisi paylaştı 6 gün PCIe 6.0 standardı gelecek yıl tamamlanıyor 6 gün 109 TL'lik oyun Epic Games üzerinde ücretsiz 6 gün Nintendo Switch'in satışları 68 milyonu geçti 6 gün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB'in 'siber saldırı' açıklamasını yalanladı 6 gün Xbox Series S almaya değer mi? ilk izlenim 6 gün TCL 10 SE ülkemizde satışa çıkıyor 6 gün Apple, iPhone 5C'yi klasik ürünler listesine ekledi: Peki bu ne anlama geliyor? 6 gün Skoda'dan emniyet kemeri için 'aydınlatmalı kilit' patenti 6 gün Öksürük damlacıklarının havada ne kadar mesafe kat ettiğini gösteren bir araştırma yapıldı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    🔥 Dolar 7,81 - Euro 9,19 - Altın 467 | 11 KASIM 🔥
    DH Forum
    Xbox Series S ve PlayStation 5, Türkiye'de ilk kez indirime gi...
    DonanımHaber
    Ticaret Bakanlığı 11.11, Efsane Cuma indirimleri hakkında ince...
    DonanımHaber
    CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'nin Tekrar Erteleneceği Söylent...
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    Modern Warfare ve Warzone Güncellemesi Oyunun Boyutunu 25GB Kü...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız