Tenet'ın bluray versiyonunun yayın tarihi açıklandı

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Chrisopher Nolan'ın yeni filmi Tenet pandemi nedeniyle gişede beklediğini bulamamıştı. Milyonlarca insan COVID-19 salgını devam ederken sinema salonlarına geri dönmemeyi tercih etti. Siz de bu sinemaseverlerden biriyseniz bugün sizlere güzel bir haberimiz var. Tenet'ın dijital ve bluray versiyonları nihayet 15 Aralık'ta yayınlanıyor.

Tenet geçtiğimiz Ağustos ayının sonunda gösterime girmişti. Nolan'ın merakla beklenen filmi, Mart ayından bu yana COVID-19 sürecinde yayınlanan ilk ve son büyük film oldu. Tenet gişede 350 milyon dolarlık hasılat yaptı ve sektörde hayal kırıklığı yarattı. Tenet'ın pandemiye yenik düşmesinin ardından büyük Hollywood stüdyoları bu sene yayınlamayı planladıkları filmleri 2021'e erteleme kararı aldı.

Eleştirmenlerin Tenet için yayınladığı yorumlar genel anlamıyla olumluydu. Filmi sinemada izleyen seyirciler ise Tenet'ı yine genel anlamıyla beğenmiş olsa da Nolan'ın diğer filmlerine oranla biraz daha sönük buldu. Tenet şu anda Nolan'ın yönettiği tüm filmler arasında en düşük 3. IMDB puanına sahip (IMDB 7,8).

Tenet 15 Aralık'ta SD, HD ve 4K kalitelerinde dijital olarak yayınlanacak. Elbette aynı gün korsan sitelere de düşmüş olacak.

https://www.theverge.com/2020/11/5/21551390/tenet-home-release-date-dvd-blu-ray-digital-nolan

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