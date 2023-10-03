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    Bir sonraki Apple Watch Ultra büyük yeniliklerle gelecek

    Apple’ın halihazırda piyasaya sürdüğü ikinci nesil Watch Ultra modeli ciddi sayılabilecek yeniliklerle gelmemişti. Ancak görünüşe göre bir sonraki Watch Ultra büyük yeniliklere sahip olacak.
    Bir sonraki Apple Watch Ultra büyük yeniliklerle gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple'ın yeni Apple Watch Ultra 2 modeli, 3.000 nit gibi yüksek parlaklık seviyelerine ulaşan güncellenmiş bir ekranla birlikte geliyor. Apple'ın ürünleri için kendi bünyesinde microLED ekranlar üzerinde çalıştığını daha önce duymuştuk ancak görünüşe göre şirketin bunları iPhone serisine dahil etmeye karar vermesi biraz zaman alacak. Öte yandan yeni bir rapor, microLED ekranların Watch Ultra’larda kullanılacağını söylüyor.

    microLED, Watch Ultra’lara geliyor

    Aktarılanlara göre 2025 yılında gelecek bir sonraki Apple Watch Ultra, microLED ekran barındıracak. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda da bu iddiaları farklı kaynaklardan duymuştuk. Dolayısıyla farklı kaynaklardan gelen aynı zaman dilimine işaret eden bu bilgilerin doğru olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Bir sonraki Watch Ultra’lardaki tek yenilik sadece microLED ekranlar değil. Yeni panel teknolojisiyle birlikte cihazdaki ekranın da 2,12 inç olacağı yani yaklaşık yüzde 10 büyüyeceği de belirtiliyor. Bununla birlikte microLED ekran teknolojisi, gelişmiş parlaklık seviyelerine, daha iyi kontrast oranına ve daha derin siyahlara olanak tanıyacak.

    Apple, microLED ekranlar ile aslında bir başka Apple Silicon hamlesi yapacak diyebiliriz. Firma, kendi işlemcilerini geliştirerek Intel’e olan bağımlılığını ortadan kaldırmıştı. Firma, aynı şeyi microLED ekranlar ile yaparak Samsung'a olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun ilk adımı Watch Ultra olacak ancak sonrasında iPad, iPhone ve Mac ekranları da bu teknoloji ile güncellenecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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