Bir sonraki Apple Watch Ultra büyük yeniliklerle gelecek

microLED, Watch Ultra’lara geliyor
Aktarılanlara göre 2025 yılında gelecek bir sonraki Apple Watch Ultra, microLED ekran barındıracak. Bununla birlikte geçtiğimiz aylarda da bu iddiaları farklı kaynaklardan duymuştuk. Dolayısıyla farklı kaynaklardan gelen aynı zaman dilimine işaret eden bu bilgilerin doğru olma ihtimali yüksek gibi duruyor. Bir sonraki Watch Ultra’lardaki tek yenilik sadece microLED ekranlar değil. Yeni panel teknolojisiyle birlikte cihazdaki ekranın da 2,12 inç olacağı yani yaklaşık yüzde 10 büyüyeceği de belirtiliyor. Bununla birlikte microLED ekran teknolojisi, gelişmiş parlaklık seviyelerine, daha iyi kontrast oranına ve daha derin siyahlara olanak tanıyacak.
Apple, microLED ekranlar ile aslında bir başka Apple Silicon hamlesi yapacak diyebiliriz. Firma, kendi işlemcilerini geliştirerek Intel’e olan bağımlılığını ortadan kaldırmıştı. Firma, aynı şeyi microLED ekranlar ile yaparak Samsung'a olan bağımlılığını azaltmak istiyor. Bunun ilk adımı Watch Ultra olacak ancak sonrasında iPad, iPhone ve Mac ekranları da bu teknoloji ile güncellenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.