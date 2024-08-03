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Tam Boyutta Gör Apple pazarlama ekibi için 2024 yılı iyi geçmiyor. Birkaç ay önce, iPad 'Crush' reklamıyla tepkileri üzerine çeken Apple, aynı durumu tekrar yaşadı. Tayland'da çekilen yeni “OOO (Out of Office)” başlıklı reklam filmi yeni bir tartışmaya yol açtı ve Apple, özür dilemek zorunda kaldı. Hatta Crush videosunun aksine yayından kaldırıldı.

Apple, reklam filmi için özür diledi 2 ay önce eklendi

Tayland halkı ayaklandı!

Apple, geçtiğimiz günlerde “The Underdogs” serisinin yeni reklamını yayınladı. Yeni reklam filminde Apple ürünleriyle çeşitli işler yapan bir grup eğlenceli bir formatta gösteriliyor. Yalnız Tayland, gelişmemiş ve çağın gerisinde bir ülke olarak tanıtıldığından büyük tepkilere yol açtı. Hatta Tayland Temsilciler Meclisi’nin Tayland komite sözcüsü Patpicha Tanakasempipat, “Tayland halkı reklamdan çok rahatsız. Tayland halkının Apple ürünlerini kullanmayı bırakıp başka markalara geçmesini destekliyorum.” dedi.

Apple'dan özür mesajı

Büyüyen tartışmaların ardından Apple, reklamı kaldırdı ve şu açıklamada bulundu: “Niyetimiz ülkenin iyimserliğini ve kültürünü herkese tanıtmaktı. Tayland’ın canlılığını tam olarak yansıtamadığımız için özür dileriz. Reklam filmi artık yayında değil.”

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Apple, yeni reklam filmini yayından kaldırarak özür diledi