Samsung, 114 inçlik yeni MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor

150 bin dolara MicroLED TV
Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro ve yapay zeka destekli ses amplifikasyonunu içeren yeni Samsung MicroLED TV’ler aynı zamanda 4K çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanan gelişmiş bir MICRO AI işlemciyle geliyor. Samsung Gaming Hub ile de oyunculara hitap ediliyor. Serideki tüm modeller çerçevesiz, ince ve düz bir tasarımla geliyor. Dolayısıyla istenirse bunlardan birkaç tane alınıp tüm duvarı kaplamanız mümkün. Halihazırda tüm seri Samsung’un mağazasında fiyatlarıyla birlikte listeleniyor ancak şimdilik stok dışı görünüyorlar.Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-expands-micro-led-lineup-ultimate-luxury-home-entertainment/ https://www.theverge.com/2024/6/5/24172262/samsung-microled-tv-89-101-114-inch-2024 https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/micro-led/114-class-micro-led-mna114ms1ccxza/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.