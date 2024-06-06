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    Samsung, 114 inçlik yeni MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor

    Samsung, Class Micro LED markası altında 89 inç, 101 inç ve 114 inçlik yeni MicroLED televizyonlarını tanıttı. Üstün performans sunan yeni televizyonlar fiyatlarıyla da üst seviyede yer alıyor.
    Samsung, yeni 114 inç MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, MicroLED panel teknolojisini ilk olarak CES 2018’de “The Wall” adındaki 146 inçlik dev televizyonuyla kullanmaya başlamıştı. Firma o zamandan bu yana büyük ve pahalı modelleri satmaya devam etti. Şimdi ise Samsung, MicroLED TV ürün gamına üç yeni seçenek ekledi. Bunlar 89 inç, 101 inç ve 114 inçlik modellerden oluşuyor.

    150 bin dolara MicroLED TV

    Samsung, yeni 114 inç MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor Tam Boyutta Gör
    Class Micro LED markası altında satışa sunulan yeni Samsung MicroLED televizyonlarının en uygun fiyatlısı 89 inçlik olan model. Bu TV’nin fiyatı 109.999 dolar olarak belirleniş durumda. 101 inçlik model 129.999 dolar ve 114 inçlik ise 149.999 dolar olarak listeleniyor. Bu fiyata ABD’de bir Mercedes-Benz G-Wagen alınabiliyor.
    Samsung, yeni 114 inç MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor Tam Boyutta Gör
    MicroLED, LCD (QLED veya Mini LED) veya OLED TV'lerde görülen dezavantajların hiçbirini taşımıyor. OLED gibi, her Mikro LED pikseli de kendi rengini ve arka ışığını oluşturabiliyor. Bu nedenle çok iyi siyah ve kontrast performansı sunabiliyor ve OLED’lerin aksine yanma sorunu yaşamıyor.

    Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro ve yapay zeka destekli ses amplifikasyonunu içeren yeni Samsung MicroLED TV’ler aynı zamanda 4K çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanan gelişmiş bir MICRO AI işlemciyle geliyor. Samsung Gaming Hub ile de oyunculara hitap ediliyor. Serideki tüm modeller çerçevesiz, ince ve düz bir tasarımla geliyor. Dolayısıyla istenirse bunlardan birkaç tane alınıp tüm duvarı kaplamanız mümkün. Halihazırda tüm seri Samsung’un mağazasında fiyatlarıyla birlikte listeleniyor ancak şimdilik stok dışı görünüyorlar.

    Kaynakça https://news.samsung.com/us/samsung-expands-micro-led-lineup-ultimate-luxury-home-entertainment/ https://www.theverge.com/2024/6/5/24172262/samsung-microled-tv-89-101-114-inch-2024 https://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/tvs/micro-led/114-class-micro-led-mna114ms1ccxza/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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