Samsung, 114 inçlik yeni MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor

Tam Boyutta Gör Samsung, MicroLED panel teknolojisini ilk olarak CES 2018’de “The Wall” adındaki 146 inçlik dev televizyonuyla kullanmaya başlamıştı. Firma o zamandan bu yana büyük ve pahalı modelleri satmaya devam etti. Şimdi ise Samsung, MicroLED TV ürün gamına üç yeni seçenek ekledi. Bunlar 89 inç, 101 inç ve 114 inçlik modellerden oluşuyor.

150 bin dolara MicroLED TV

Tam Boyutta Gör Class Micro LED markası altında satışa sunulan yeni Samsung MicroLED televizyonlarının en uygun fiyatlısı 89 inçlik olan model. Bu TV’nin fiyatı 109.999 dolar olarak belirleniş durumda. 101 inçlik model 129.999 dolar ve 114 inçlik ise 149.999 dolar olarak listeleniyor. Bu fiyata ABD’de bir Mercedes-Benz G-Wagen alınabiliyor.

Tam Boyutta Gör MicroLED, LCD (QLED veya Mini LED) veya OLED TV'lerde görülen dezavantajların hiçbirini taşımıyor. OLED gibi, her Mikro LED pikseli de kendi rengini ve arka ışığını oluşturabiliyor. Bu nedenle çok iyi siyah ve kontrast performansı sunabiliyor ve OLED’lerin aksine yanma sorunu yaşamıyor.

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Dolby Atmos, Object Tracking Sound Pro ve yapay zeka destekli ses amplifikasyonunu içeren yeni Samsung MicroLED TV’ler aynı zamanda 4K çözünürlüğe yükseltmek için yapay zekayı kullanan gelişmiş bir MICRO AI işlemciyle geliyor. Samsung Gaming Hub ile de oyunculara hitap ediliyor. Serideki tüm modeller çerçevesiz, ince ve düz bir tasarımla geliyor. Dolayısıyla istenirse bunlardan birkaç tane alınıp tüm duvarı kaplamanız mümkün. Halihazırda tüm seri Samsung’un mağazasında fiyatlarıyla birlikte listeleniyor ancak şimdilik stok dışı görünüyorlar.

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Samsung, yeni 114 inç MicroLED TV’si için 150 bin dolar istiyor