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    Apple Watch Ultra şikayetleri artıyor: Ekran zor görünüyor!

    Bazı Apple Watch Ultra kullanıcıları, düşük ışıkta saatin ekranının zor görülmesinden şikayetçi. Peki, Apple Destek forumlarında da dile getirilen şikayetin kaynağı nedir?

    apple watch ultra ekran şikayeti Tam Boyutta Gör
    Bazı kullanıcıların bildirdiğine göre, Apple Watch Ultra ekranı düşük ışık koşullarında güçlükle okunuyor. Apple’dan resmî açıklama gelmesede geçen ay yayınlanan watchOS 10 güncellemesinin saatin ortam ışığı sensörünü bozduğu düşünülüyor.

    Apple Destek forumlarında da karanlık ortamda Apple Watch Ultra ekranındaki bilgilerin okunamadığına ilişkin çok sayıda şikayet var. Saatin ortam ışığı sensörü parlaklığı yeterli düzeye çıkaracak şekilde kalibre edemiyor.

    Watch Ultra 2 kullanıcıları bu durumu donanıma bağlasa da birincil nesil Apple Watch Ultra sahiplerinden de aynı şikayet geliyor. Kullanıcılar, sorunun özellikle aydınlık bir odadan karanlık bir alana hızlı bir şekilde geçildiğinde ve Wayfinder ve Ultra Modular saat kadranlarının gece moduna ayarlanması durumunda daha belirgin olduğunu söylüyor. Saatin Ayarlar kısmında parlak seviyesi elle ayarlanmasına rağmen okunabilirlik sorunu devam ediyor. Sorunun watchOS 10.0.1 ve watchOS 10.0.2 güncellemesinden sonra olduğu söyleniyor.

    iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtılan Apple Watch Ultra 2’nın ekranı 3000 nit parlaklığa kadar çıkabilir. Apple, Watch Ultra’nın şimdiye kadar en parlak ekranlı model olduğunu söylüyor. Ekran parlaklığı bazı koşullarda 1 nit’e kadar düşebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 hafta önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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