Apple Watch Ultra şikayetleri artıyor: Ekran zor görünüyor!

Apple Destek forumlarında da karanlık ortamda Apple Watch Ultra ekranındaki bilgilerin okunamadığına ilişkin çok sayıda şikayet var. Saatin ortam ışığı sensörü parlaklığı yeterli düzeye çıkaracak şekilde kalibre edemiyor.
Watch Ultra 2 kullanıcıları bu durumu donanıma bağlasa da birincil nesil Apple Watch Ultra sahiplerinden de aynı şikayet geliyor. Kullanıcılar, sorunun özellikle aydınlık bir odadan karanlık bir alana hızlı bir şekilde geçildiğinde ve Wayfinder ve Ultra Modular saat kadranlarının gece moduna ayarlanması durumunda daha belirgin olduğunu söylüyor. Saatin Ayarlar kısmında parlak seviyesi elle ayarlanmasına rağmen okunabilirlik sorunu devam ediyor. Sorunun watchOS 10.0.1 ve watchOS 10.0.2 güncellemesinden sonra olduğu söyleniyor.
iPhone 15 serisiyle birlikte tanıtılan Apple Watch Ultra 2’nın ekranı 3000 nit parlaklığa kadar çıkabilir. Apple, Watch Ultra’nın şimdiye kadar en parlak ekranlı model olduğunu söylüyor. Ekran parlaklığı bazı koşullarda 1 nit’e kadar düşebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.