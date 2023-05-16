Yazılım mühendisi WhatsApp dolandırıcılığı yüzünden 51 bin dolar kaybetti

Tam Boyutta Gör WhatsApp dolandırıcılığı yeni bir şey değil ve sayısız insan bu dolandırıcılığın kurbanı oluyor. Ne yaptığını bilenlerle bilmeyenleri birbirinden ayırmak için dahi olmaya gerek yok ancak bir yazılım mühendisinin WhatsApp üzerinden dolandırılması ilginç bir durum. Hintli bir yazılımcı YouTube videolarını beğenerek zengin olacağını vaat eden WhatsApp dolandırıcılığı yüzünden on binlerce dolarını kaybetti.

WhatsApp dolandırıcılığı ve yazılım mühendisi

Hindistan'ın Gurgaon kentinden talihsiz bir yazılım mühendisi ve eşi toplamda yaklaşık 51.000 dolar kadar para kaybetti. Bazılarına göre hayatının birikimini kaybeden yazılımcı, bu parayı WhatsApp ve Instagram üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcılar yüzünden kaybetti. Kurban, WhatsApp üzerinden sadece YouTube'daki videoları beğenmeleri gereken yarı zamanlı bir işe katılarak daha fazla para kazanabileceklerini iddia eden bir mesaj aldı. Oldukça basit görünüyor, değil mi?

Tam Boyutta Gör Ancak olay burada değişiyor. Dolandırıcılar sürecin ilerleyen aşamasında mühendisten kendi hesaplarına para yatırmasını istedi ve yazılım mühendisi de bu isteği yerine getirdi. Dolandırıcılar parayı aldıktan sonra kurbanın 83 bin dolar kazanmayı başardığını iddia ettiler. Ancak bu parayı alabilmeleri için kendilerinden bir miktar daha para istediler. Olayın farkına varan kurbanlar durumu polise ihbar etti. Ancak mevcut bilgiler ışığında yazılım mühendisinin kaptırdığı parayı geri alıp almadığı belirsiz.

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Bu WhatsApp dolandırıcıları genellikle selamlaşma mesajıyla size ulaşır ve yanıt verdikten sonra, kağıt üzerinde size çok para kazandıracak gibi görünen oldukça cazip bir iş teklifiyle devam ederler. İstisna olmadan bu teklife inananlar ciddi paralar kaybetmekte. Basitçe söylemek gerekirse, WhatsApp'ta veya başka bir sosyal medyada sizi zengin edeceğini iddia eden herhangi bir işe girmenizin kesinlikle bir yolu yok. Bu nedenle tanımadığınız kişilerden veya tanıdığınız kişilerden dahi gelen bu tip şüpheli durumlardan kaçınmanız, görmezden gelmeniz gerekmekte.

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Bir yazılımcı WhatsApp dolandırıcılığıyla 51 bin dolar kaybetti