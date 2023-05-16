Yazılım mühendisi WhatsApp dolandırıcılığı yüzünden 51 bin dolar kaybetti

WhatsApp dolandırıcılığı ve yazılım mühendisi
Hindistan'ın Gurgaon kentinden talihsiz bir yazılım mühendisi ve eşi toplamda yaklaşık 51.000 dolar kadar para kaybetti. Bazılarına göre hayatının birikimini kaybeden yazılımcı, bu parayı WhatsApp ve Instagram üzerinden kendisine ulaşan dolandırıcılar yüzünden kaybetti. Kurban, WhatsApp üzerinden sadece YouTube'daki videoları beğenmeleri gereken yarı zamanlı bir işe katılarak daha fazla para kazanabileceklerini iddia eden bir mesaj aldı. Oldukça basit görünüyor, değil mi?
Bu WhatsApp dolandırıcıları genellikle selamlaşma mesajıyla size ulaşır ve yanıt verdikten sonra, kağıt üzerinde size çok para kazandıracak gibi görünen oldukça cazip bir iş teklifiyle devam ederler. İstisna olmadan bu teklife inananlar ciddi paralar kaybetmekte. Basitçe söylemek gerekirse, WhatsApp'ta veya başka bir sosyal medyada sizi zengin edeceğini iddia eden herhangi bir işe girmenizin kesinlikle bir yolu yok. Bu nedenle tanımadığınız kişilerden veya tanıdığınız kişilerden dahi gelen bu tip şüpheli durumlardan kaçınmanız, görmezden gelmeniz gerekmekte.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.