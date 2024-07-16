Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Birçok insan ChatGPT’nin bilinçli olduğunu düşünüyor: Peki gerçek ne?

    Yapılan bir ankete göre birçok insan, ChatGPT gibi yapay zekalı sohbet robotlarının bilinçli olduğunu düşünüyor. Peki yapay zekalar gerçekten de bir bilince sahip mi?
    Birçok insan ChatGPT’nin bilinçli olduğunu düşünüyor: Peki gerçek Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka alanında yaşanan ilerlemeler insanları hayrete düşürmeye ve şaşırtmaya devam ediyor. Her yeni model ve sürümde yetenekleri çok daha gelişmiş ve neredeyse insan gibi davranabilen yapay zekalar hayatımızda yer edinmeye başlıyor. Waterloo Üniversitesi'nde yapılan yeni bir araştırmaya göre birçok insan günümüz yapay zekalarının bir yere kadar bilince sahip olduğuna inanıyor. Peki gerçekten yapay zekaların bilinci var mı?

    İnsanların yüzde 67’si yapay zekaların bilinçli olduğuna inanıyor

    ABD’de yapılan çalışmada insanlara ChatGPT'nin bilinç kapasitesine ve plan yapma, mantık yürütme, duyguları hissetme vb. yeteneklere sahip olabileceğini düşünüp düşünmedikleri soruldu. Çalışmaya katılanlardan OpenAI tarafından üretilen ChatGPT’nin yanıtlarını 1 ila 100 arasında değerlendirmeleri istendi; 100, yapay zekanın bilincinin kesinlikle olduğuna, 1 ise olmadığı anlamına geliyor. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 67’si veya üçte ikisinden fazlası yapay zekaların bir dereceye kadar bilince sahip olduğuna inanıyor. Çalışmaya 300 kişi katılmış -yani örneklem küçük- olsa da sıradan kullanıcıların benzer yanılgılara sahip olduğunu sıklıkla görüyoruz.

    Birçok insan ChatGPT’nin bilinçli olduğunu düşünüyor: Peki gerçek Tam Boyutta Gör
    Çalışma, ChatGPT kullanımı arttıkça kişilerin sohbet robotunun bir tür bilince sahip olduğuna inanma olasılıklarının arttığını gösteriyor. Araştırmacılar ChatGPT’nin insanlara çok benzer şekilde konuşup yazabildiğini ve bunun da insan yargısını etkilediğini söylüyor. Çalışmada bu durumun insanlar üzerinde hem kötü hem de olumlu etkileri olabileceği değerlendiriliyor. Bu yargısal yaklaşım, kişilerin sosyal bağlarını ve özgüvenini artırabilir veya duygusal bağımlılığa yol açarak insanlardan soyutlanmaya veya kritik kararlar için yapay zekaya aşırı güven duyulmasına yol açabilir.

    Yapay zekaların bilinci var mı?

    Bu sorunun en kısa cevabı yapay zekaların günümüzde bir bilince sahip olmadıklarıdır. Yapay zekalar nasıl çalışıyor? Verilerimizi silebilir miyiz? başlıklı içeriğimizde yapay zekaların çalışma şekillerini detaylıca aktardığımız gibi yapay zekalar, sizin yazdığınızı veya kendi cevaplarını aslında “anlamıyorlar”.

    Birçok insan ChatGPT’nin bilinçli olduğunu düşünüyor: Peki gerçek Tam Boyutta Gör
    Yaptıkları herhangi bir şeyi bir anlama olmadan yapıyorlar. Hatta verdikleri yanıtlarda insanların kullandığı kelimeleri kullansalar da aslında kelimelerin gerçekte ne anlama geldiğini veya farklı durumlarda neye işaret edebileceklerini bilmiyorlar. Esasında kelimeler de kullanmıyorlar. Bunun yerine kelimeleri tokenizasyon adı verilen çok erken bir aşamada sayılara dönüştürüp bunların diğer sayı kümeleriyle olan ilişkilerine bakıyorlar. En nihayetinde ChatGPT veya diğer benzer yapay zekalar verdikleri yanıtları bir olasılık hesaplaması sonucunda veriyor. Literatürde bir karşılığı olmasa ChatGPT benzerlerine “olasılık robotu” demek pek yanlış olmayacaktır.

    Çalışma prensipleri gereği bu olasılık hesabı her bir sorguda farklılık gösterebiliyor. Yani, ChatGPT’ye birebir aynı soruyu sorsanız bile verdiği cevap her seferinde büyük ihtimalle farklı olacaktır. Mesela hemen üstte iki ayrı cihaz ve hesap üzerinden yaptığım örnekte olduğu gibi.

    Kaynakça https://www.techspot.com/news/103814-survey-shows-many-people-believe-ai-chatbots-like.html https://academic.oup.com/nc/article/2024/1/niae013/7644104
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 6 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 6 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S23 FE
    Samsung Galaxy S23 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, X1605ZA-MB070W WUXGA
    Asus Notebook Laptop, X1605ZA-MB070W WUXGA
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız