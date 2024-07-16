Birçok insan ChatGPT’nin bilinçli olduğunu düşünüyor: Peki gerçek ne?

- İnsanların yüzde 67’si yapay zekaların bilinçli olduğuna inanıyor
- Yapay zekaların bilinci var mı?
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İnsanların yüzde 67’si yapay zekaların bilinçli olduğuna inanıyor
ABD’de yapılan çalışmada insanlara ChatGPT'nin bilinç kapasitesine ve plan yapma, mantık yürütme, duyguları hissetme vb. yeteneklere sahip olabileceğini düşünüp düşünmedikleri soruldu. Çalışmaya katılanlardan OpenAI tarafından üretilen ChatGPT’nin yanıtlarını 1 ila 100 arasında değerlendirmeleri istendi; 100, yapay zekanın bilincinin kesinlikle olduğuna, 1 ise olmadığı anlamına geliyor. Sonuçlara göre katılımcıların yüzde 67’si veya üçte ikisinden fazlası yapay zekaların bir dereceye kadar bilince sahip olduğuna inanıyor. Çalışmaya 300 kişi katılmış -yani örneklem küçük- olsa da sıradan kullanıcıların benzer yanılgılara sahip olduğunu sıklıkla görüyoruz.
Yapay zekaların bilinci var mı?
Bu sorunun en kısa cevabı yapay zekaların günümüzde bir bilince sahip olmadıklarıdır. Yapay zekalar nasıl çalışıyor? Verilerimizi silebilir miyiz? başlıklı içeriğimizde yapay zekaların çalışma şekillerini detaylıca aktardığımız gibi yapay zekalar, sizin yazdığınızı veya kendi cevaplarını aslında “anlamıyorlar”.
Çalışma prensipleri gereği bu olasılık hesabı her bir sorguda farklılık gösterebiliyor. Yani, ChatGPT’ye birebir aynı soruyu sorsanız bile verdiği cevap her seferinde büyük ihtimalle farklı olacaktır. Mesela hemen üstte iki ayrı cihaz ve hesap üzerinden yaptığım örnekte olduğu gibi.Kaynakça https://www.techspot.com/news/103814-survey-shows-many-people-believe-ai-chatbots-like.html https://academic.oup.com/nc/article/2024/1/niae013/7644104 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.