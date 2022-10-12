Marvel hayranlarına kötü haber: Avengers: Secret Wars ve Deadpool 3 dahil birçok Marvel filmi ertelendi

Geçtiğimiz aylarda yakın gelecek planlarını duyuran Marvel Studios, planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Avengers: Secret Wars ve Deadpool 3 gibi birçok film ertelendi.