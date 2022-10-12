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    Marvel hayranlarına kötü haber: Avengers: Secret Wars ve Deadpool 3 dahil birçok Marvel filmi ertelendi

    Geçtiğimiz aylarda yakın gelecek planlarını duyuran Marvel Studios, planlarında değişiklik yapmak zorunda kaldı. Avengers: Secret Wars ve Deadpool 3 gibi birçok film ertelendi.
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    Birçok Marvel Sinematik Evreni filmi ertelendi Tam Boyutta Gör
    2008 yılında Iron Man filmi ile hayatımıza giren Marvel Sinematik Evreni, son yıllarda önemli yapımlarla karşımıza çıktı. Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame ile evrende ciddi değişikler yapan Marvel, 2021 yılında Disney+ dizilerini de hayatımıza sokmuştu. Bu süreçte birçok yeni karakteri hayatımıza sokan stüdyo, gelecek yıllar için birçok farklı karakter ve yapım hazırlıyor. 

    Marvel Studios, temmuz ayında düzenlenen San Diego Comic Con etkinliğinde yakın gelecek planlarını duyurmuştu. Marvel Evreni’nin yeni kötüsü Kang The Conqueror odaklı yeni Avengers filmleri, Blade, Deadpool 3 ve Fantastic Four da stüdyonun açıklanan planlarında yer almıştı. Ancak firma, Avengers: Secret Wars dahil birçok gelecek yapımını ertelemek zorunda kaldı.

    Ertelenen Marvel filmleri ve yeni çıkış tarihleri

    • Blade: 6 Eylül 2024 (Önceki çıkış tarihi: 3 Kasım 2023)
    • Deadpool 3: 8 Kasım 2024 (Önceki çıkış tarihi: 6 Eylül 2024)
    • Fantastic Four: 14 Şubat 2025 (Önceki çıkış tarihi: 8 Kasım 2024)
    • Avengers Secret Wars: 1 Mayıs 2026 (Önceki çıkış tarihi: 7 Kasım 2025)
    • Açıklanmamış Marvel Projesi: 7 Kasım 2025 (Önceki çıkış tarihi: 14 Şubat 2025)
    • Açıklanmamış Marvel Projesi: Takvimden kaldırıldı (Önceki çıkış tarihi: 1 Mayıs 2026)
    Birçok Marvel Sinematik Evreni filmi ertelendi Tam Boyutta Gör
    Böylece Marvel Studios, 2024 ve 2025 filmlerinin birçoğunu ertelemiş oldu. Uzun zamandır merakla beklenen Blade filmi, yeni bir yönetmen arayışında olduğu için yapımına ara verildi. Geçtiğimiz hafta duyurulan ve Hugh Jackman’ı Wolverine rolüne geri döndürecek Deadpool 3 filmi ise 2 ay ertelenmiş oldu. Avengers: The Kang Dynasty’den birkaç ay sonra çıkması planlanan ve Marvel Sinematik Evreni’nin Çokluevren Efsanesi’ni bitirecek olan Avengers: Secret Wars ise 2026 yılına alındı.
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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 1 hafta önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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