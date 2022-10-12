Marvel hayranlarına kötü haber: Avengers: Secret Wars ve Deadpool 3 dahil birçok Marvel filmi ertelendi

Marvel Studios, temmuz ayında düzenlenen San Diego Comic Con etkinliğinde yakın gelecek planlarını duyurmuştu. Marvel Evreni’nin yeni kötüsü Kang The Conqueror odaklı yeni Avengers filmleri, Blade, Deadpool 3 ve Fantastic Four da stüdyonun açıklanan planlarında yer almıştı. Ancak firma, Avengers: Secret Wars dahil birçok gelecek yapımını ertelemek zorunda kaldı.
Ertelenen Marvel filmleri ve yeni çıkış tarihleri
Blade: 6 Eylül 2024 (Önceki çıkış tarihi: 3 Kasım 2023)
Deadpool 3: 8 Kasım 2024 (Önceki çıkış tarihi: 6 Eylül 2024)
Fantastic Four: 14 Şubat 2025 (Önceki çıkış tarihi: 8 Kasım 2024)
Avengers Secret Wars: 1 Mayıs 2026 (Önceki çıkış tarihi: 7 Kasım 2025)
Açıklanmamış Marvel Projesi: 7 Kasım 2025 (Önceki çıkış tarihi: 14 Şubat 2025)
Açıklanmamış Marvel Projesi: Takvimden kaldırıldı (Önceki çıkış tarihi: 1 Mayıs 2026)
Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.