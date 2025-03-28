Marvel'ın Blade filmi bir kez daha yönetmen değiştiriyor; Sırada John Wick'in yönetmeni var

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Blade filmi 2019 yılında resmi olarak duyurulduğunda, bu filmin birkaç yıl içinde sinemalara geleceği düşünülmüştü. Nitekim Marvel'ın açıklamaları da bu yöndeydi. Aradan altı yıl geçti ama Blade filmi henüz sete bile çıkamadı. Hazırlık aşamasında pek çok sorunla karşılaşan film, bu hafta bir kez daha kamera arkasında yaşanan sorunlarlar gündemde.

Daha önce birkaç kez senarist ve yönetmen değiştiren Blade filmi bir kez daha el değiştiriyor. Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan olan Jeff Sneider, Marvel'ın Blade filmi için Cary Fukunaga (No Time to Die) ile anlaştığını ama kreatif konularda stüdyoyla fikir ayrılığına düştüğü için onun da projeden ayrıldığını söylüyor. Bu da Blade filmi için anlaşılan üçüncü yönemtenin de projeden ayrıldığı anlamına geliyor.

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Blade Filmini Chad Stahelski Yönetebilir

Cary Fukunaga projeden ayrıldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni bir yönetmen için arayışa giren Marvel, aradığı ismi John Wick serisinde bulmuş olabilir. Çünkü şu anda gelen duyumlar, Marvel'ın Blade filmini Chad Stahelski'ye emanet ettiği yönünde.

John Wick serisinin yönetmeni olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Stahelski, daha ortada böyle bir söylenti yokken verdiği bir demeçte, yeni bir Blade filmi çekme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını, böyle bir teklif gelirse sıcak bakabileceğini söylemişti. Gelen son haberlere bakılırsa Stahelski'nin bu isteği karşılık bulmuş olabilir.

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Marvel'ın Blade filmi bir kez daha yönetmen değiştiriyor