Marvel'ın Blade filmi bir kez daha yönetmen değiştiriyor; Sırada John Wick'in yönetmeni var

Daha önce birkaç kez senarist ve yönetmen değiştiren Blade filmi bir kez daha el değiştiriyor. Hollywood içinden bilgi aktaran en önemli kaynaklardan olan Jeff Sneider, Marvel'ın Blade filmi için Cary Fukunaga (No Time to Die) ile anlaştığını ama kreatif konularda stüdyoyla fikir ayrılığına düştüğü için onun da projeden ayrıldığını söylüyor. Bu da Blade filmi için anlaşılan üçüncü yönemtenin de projeden ayrıldığı anlamına geliyor.
Blade Filmini Chad Stahelski Yönetebilir
Cary Fukunaga projeden ayrıldıktan sonra zaman kaybetmeden yeni bir yönetmen için arayışa giren Marvel, aradığı ismi John Wick serisinde bulmuş olabilir. Çünkü şu anda gelen duyumlar, Marvel'ın Blade filmini Chad Stahelski'ye emanet ettiği yönünde.
John Wick serisinin yönetmeni olarak etkileyici bir iş ortaya koyan Stahelski, daha ortada böyle bir söylenti yokken verdiği bir demeçte, yeni bir Blade filmi çekme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını, böyle bir teklif gelirse sıcak bakabileceğini söylemişti. Gelen son haberlere bakılırsa Stahelski'nin bu isteği karşılık bulmuş olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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