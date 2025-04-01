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    Anlık Bildirim

    Marvel’ın merakla beklenen filmi Blade, iptal edilmiş olabilir

    Marvel’ın uzun süredir gündemde olan Blade projesi, prodüksiyon sürecinde yaşanan sorunlar nedeniyle bir türlü hayata geçirilemiyor. İddialara göre stüdyo, projeyi tamamen rafa kaldırmış olabilir.
    Mahershala Ali - Blade Tam Boyutta Gör
    Avengers: Endgame sonrası farklı türlerde projelere yönelen Marvel, 2019 San Diego Comic-Con etkinliğinde Mahershala Ali’nin başrolünde olacağı Blade filmini resmen duyurmuştu. Ancak projenin yapım sürecinde birçok kez senaryo yeniden yazıldı, yönetmen değişiklikleri yaşandı ve film defalarca ertelendi.

    Blade karakteri MCU’da yer alabilir

    İlk olarak 2022-2023 yılları için planlanan çıkış tarihi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2025’e ertelenmişti. Yapım hâlâ çeşitli problemlerle boğuşurken, geçtiğimiz aylarda Marvel’ın resmi takviminden çıkarıldığı görüldü. Ardından ortaya atılan bazı söylentiler, stüdyonun nihayet John Wick’in yönetmeni Chad Stahelski ile anlaştığını öne sürdü. Ancak bu iddialar kısa süre sonra yalanlandı.

    @YrOnlyHope isimli X kullanıcısı, Blade’in henüz bir yönetmen bulamadığını ve Marvel’ın filmi rafa kaldırdığını belirtti. Bu da demek oluyor ki film, iptal edilmiş olabilir. YrOnlyHope’a göre film rafa kaldırılmış olsa da Blade karakteri Marvel Sinematik Evreni’ne farklı projeler aracılığıyla dahil edilecek. İddialara göre Blade, gelecekte çıkması planlanan Midnight Sons filminde veya Avengers: Secret Wars gibi büyük çaplı yapımlarda boy gösterebilir. Ancak solo film projesi, en azından şimdilik, beklemeye alınmış gibi duruyor. Hatırlayacak olursanız karakter, aslında Eternals filminin post-credit sahnesinde Mahershala Ali’nin sesli cameo’su ile kısa süreliğine karşımıza çıkmıştı. Bu da karakterin zaten MCU’da yerini aldığının küçük bir işaretiydi. Merakla beklenen Blade filminin olası iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?
     

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    S
    swordoftemple 1 gün önce

    ChatGPT doğru dinin İslam olduğunu söylüyor zaten.

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    TheJudgé 5 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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