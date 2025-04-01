Marvel’ın merakla beklenen filmi Blade, iptal edilmiş olabilir

Blade karakteri MCU’da yer alabilir
İlk olarak 2022-2023 yılları için planlanan çıkış tarihi, yaşanan aksaklıklar nedeniyle 2025’e ertelenmişti. Yapım hâlâ çeşitli problemlerle boğuşurken, geçtiğimiz aylarda Marvel’ın resmi takviminden çıkarıldığı görüldü. Ardından ortaya atılan bazı söylentiler, stüdyonun nihayet John Wick’in yönetmeni Chad Stahelski ile anlaştığını öne sürdü. Ancak bu iddialar kısa süre sonra yalanlandı.
@YrOnlyHope isimli X kullanıcısı, Blade’in henüz bir yönetmen bulamadığını ve Marvel’ın filmi rafa kaldırdığını belirtti. Bu da demek oluyor ki film, iptal edilmiş olabilir. YrOnlyHope’a göre film rafa kaldırılmış olsa da Blade karakteri Marvel Sinematik Evreni’ne farklı projeler aracılığıyla dahil edilecek. İddialara göre Blade, gelecekte çıkması planlanan Midnight Sons filminde veya Avengers: Secret Wars gibi büyük çaplı yapımlarda boy gösterebilir. Ancak solo film projesi, en azından şimdilik, beklemeye alınmış gibi duruyor. Hatırlayacak olursanız karakter, aslında Eternals filminin post-credit sahnesinde Mahershala Ali’nin sesli cameo’su ile kısa süreliğine karşımıza çıkmıştı. Bu da karakterin zaten MCU’da yerini aldığının küçük bir işaretiydi. Merakla beklenen Blade filminin olası iptali hakkında ne düşünüyorsunuz?
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