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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bisiklet ve doğa tutkunları için tasarlandı: İşte yeni Toyota Corolla Trek

    Japon otomotiv devinin Trek isimli bisiklet üreticisiyle iş birliği sonucunda ortaya çıkan 2020 Toyota Corolla Trek, bisiklet ve doğa tutkunlarının ilgisini çekecek gibi görünüyor.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Bisiklet ve doğa tutkunları için tasarlandı: İşte yeni Toyota Corolla Trek
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    Yeni Toyota Corolla’nın macera tutkunlarına yönelik hazırlanan Trek versiyonu tanıtıldı. Tıpkı Focus Active gibi crossover esintileri taşıyan 2020 Toyota Corolla Trek, yalnızca station wagon gövde tipinde tercih edilebilecek.

    2020 Toyota Corolla Trek modelini standart Corolla’dan ayıran dış tasarım unsurları arasında 20 mm artırılan yerden yükseklik, petek desenli ızgara, farklı tasarıma sahip 17 inç alaşım jantlar, LED farlar, sis farları, renkli arka camlar, bagaj kapağındaki ‘Trek’ logosu ve eteklerdeki plastik eklentiler bulunuyor. İç tarafta ise çift tonlu kumaş döşeme, ahşap trim ve Trek logolu kapı eşikleri dikkat çekiyor.

    Ayrıca Bkz. "Honda, 2021'den itibaren Avrupa'da dizel araç satmayacak"

    2020 Toyota Corolla Trek’in kokpitinde 7 inç TFT bilgi-eğlence ekranı ve 7 inç TFT gösterge ekranı bulunuyor. Son nesil Toyota Safety Sense özelliklerinden faydalanan araçta otomatik uzun farlar, trafik işareti algılama, gece ve gündüz yaya/bisikletli algılama özelliğine sahip çarpışma asistanı, şerit takip asistanı ve adaptif hız kontrolü gibi pek çok yardımcı sistem bulunuyor.

    2020 Toyota Corolla Trek’in kaputu altında üç farklı motor seçeneği mevcut. 116 beygirlik 1.2 litre turbo benzinli ile başlayan seçenekler 1.8 litre ve 2.0 litre hibrit ünitelerle devam ediyor. Gücün yola aktarılmasında ise 6 ileri manuel (1.2 litre için) veya CVT şanzıman görev yapıyor. Avrupa’da satılacak 2020 Toyota Corolla Trek’in fiyatı henüz belli değil.



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    esmerbuyucu 1 sa.
    Bisiklet ve doğa tutkunu ama fosil yakıtlı araç kullanıyor 😂
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    ayca_22 2 sa.
    yav arkadaş kaç bin dolarlık araba yapıyorsun. Konsola koyduğun ekrana bak. TFT mi kaldı Allah aşkına. Maliyetten topu topu 25 dolar kısıcam diye yaptigin eziyete bak
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    Bay Robot 12 dk. ayca_22
    Uzun yıllar diğer ekranlara nazaran kullanılabildiği içindir.
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