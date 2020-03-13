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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor

    Yerli borsalardan Bitci, blok zinciri konusunda elde ettiği birikimleri Türkiye’nin kullanımına açıyor. İsteyen herkes Bitci tabanlı bir kripto para borsası kurabilecek.
    1 hf.
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    kripto para
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor
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    Ünlü finans değerleri takip ve yatırım aracı Investing’in desteğiyle ülkemizde kurulan Bitci kripto para borsası, oluşturduğu yeni yapılanma ile birlikte Türkiye’de ilk kez blok zinciri hizmetleri sunmaya başladı.

    Bitcichain nedir?

    Bitcichain adıyla başlayan hizmette müşterilere pek çok farklı blok zinciri çözümleri sunuluyor. Merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı olan Bitci üzerinde müşteriler akıllı sözleşmeler çalıştırabilir ve kendi para birimlerini üretebilirler.

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    Bitcichain hizmetinin en önemli tarafı müşterilerin kendilerine ait bir kripto para borsası kurabilmeleri ve cüzdan hizmeti sunabilmeleri olacak. Bitci kripto parası temelinde olduğu için oluşturulan kripto paralar Bitci cüzdanında saklanabilecek ve Bitci parasına dönüştürülebilecek.

    Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor
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    Kripto paraya ilginin yüksek olduğu ülkemizde böylece yeni kripto para borsası kurmak isteyenlerin işinini kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Ayrıca BitciPay ile kripto para ödeme sistemleri ve sadakat programları oluşturabiliyorsunuz.

    Kripto para borsası haricinde müşteriler tedarik zinciri verilerini blok zinciri üzerine kaydedebiliyor ve geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde müdahale edilmeyen güvenli bir yapıya sahip oluyor.



    https://www.bitcichain.com/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    zdniz (dniz yıldırım) 6 gün
    bitcoin uluslar arası bir dolandırıcılık agıdır ve çok şaçma yarın savaş çıktı o o oldu bu oldu bi anda tüm yatırımım püffff oldu demek muhatabın bile yok
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    joven 6 gün
    Esasen doların hegomanyasını altüst edecek herşeyi desteklerim lakin bu yöntemlerin akıl hocaları kimler işte sıkıntı burada başlıyor. yağmurdan kaçarken sonra doluya yakalanmayalım
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    V4LKyR 1 hf.
    O iş BİT di.
    Yanıtla +3
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    monacomen 1 hf.
    Çiftlikbank konulabilirdi ismi daha pratik ve akılda kalıcı.
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    carloska (ERHAN YILMAZ) 1 hf.
    çok karizmatik bir isim bulmuşlar..
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    TITAN (S K) 1 hf.
    Bir günde %50 değer kaybeden bir yatırım aracıdır bitcoin



    Keriz.avi
    Yanıtla +1
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