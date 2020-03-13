Bitci borsası Türkiye’de ilk blok zinciri hizmetini başlatıyor

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Ünlü finans değerleri takip ve yatırım aracı Investing’in desteğiyle ülkemizde kurulan Bitci kripto para borsası, oluşturduğu yeni yapılanma ile birlikte Türkiye’de ilk kez blok zinciri hizmetleri sunmaya başladı.

Bitcichain nedir?

Bitcichain adıyla başlayan hizmette müşterilere pek çok farklı blok zinciri çözümleri sunuluyor. Merkeziyetsiz bir blok zinciri ağı olan Bitci üzerinde müşteriler akıllı sözleşmeler çalıştırabilir ve kendi para birimlerini üretebilirler.

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Bitcichain hizmetinin en önemli tarafı müşterilerin kendilerine ait bir kripto para borsası kurabilmeleri ve cüzdan hizmeti sunabilmeleri olacak. Bitci kripto parası temelinde olduğu için oluşturulan kripto paralar Bitci cüzdanında saklanabilecek ve Bitci parasına dönüştürülebilecek.

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Kripto paraya ilginin yüksek olduğu ülkemizde böylece yeni kripto para borsası kurmak isteyenlerin işinini kolaylaşacağını söyleyebiliriz. Ayrıca BitciPay ile kripto para ödeme sistemleri ve sadakat programları oluşturabiliyorsunuz.

Kripto para borsası haricinde müşteriler tedarik zinciri verilerini blok zinciri üzerine kaydedebiliyor ve geçmişe yönelik olarak hiçbir şekilde müdahale edilmeyen güvenli bir yapıya sahip oluyor.

https://www.bitcichain.com/

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