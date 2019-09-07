Bitci.com, WhatsApp'tan BTC alım satım hizmeti sunmaya başladı

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Türkiye’nin önde gelen kripto para borsalarından Bitci.com, büyük yapan müşterilerine yönelik VIP hizmet modelini kullanıma sundu. Bitci OTC adı verilen servis ile müşteriler WhatsApp da dahil olmak üzere pek çok platformdan alım satım emri verebilecek.

Bitci OTC servisi, 500.000 TL ve üzeri bitcoin ve alt koin alım satımlarında güvenliği ön plana çıkararak, rekabetçi bir hizmet anlayışı ile müşterilerine özel çözümler sunuyor. Bitci borsasında listelenmiş bütün dijital para birimlerini destekleyen OTC servisi, dünyanın neresinde olursa olsun kullanıcılarına resmî tatiller hariç 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Bitci OTC servisi müşterileri, Telegram, Whatsapp, Discord ya da telefon bağlantısı gibi kendilerine özel olarak tasarlanan canlı iletişim kanallarından alım-satım işlemlerini özel danışmanlarına aktarabiliyor. Bitci OTC tarafından verilen tekliflerin 30 saniye içinde kullanıcı tarafından kabul edilmesi durumunda, alım-satım işlemleri Bitci.com danışmanları tarafından gerçekleştirilip, kullanıcıların hesaplarına güvenli ve hızlı biçimde aktarılıyor.

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Kullanıcı deneyimi ve global kullanıcı alışkanlıklarını temel alan bir sistem üzerine kurgulanan Bitci.com, bünyesinde barındırdığı kâr-zarar grafikleriyle de pazarda bir ilki gerçekleştiriyor. Buna göre, bir koinden farklı zamanlarda farklı miktarlarda alım yapan Bitci.com kullanıcıları, site üzerinde yer alan kâr-zarar grafikleri sayesinde her alım satım sonundaki kâr veya zararının toplamını Bitci.com’daki kasasında gerçekleşmiş kâr/zarar bölümünde TL ve yüzde olarak görebiliyor. Aynı şekilde satış yapmayı düşünen kullanıcılar da satış işlemi öncesinde elindeki koini o gün satarsa ne kadar kâr veya zarar etmiş olacağını da anlık olarak analiz edebiliyor.