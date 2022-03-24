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    Yerli mobil oyun şirketinin kripto parası Mancium Token satışı başladı

    Manc Games’in kripto parası Mancium Token'in halka arzı başladı. Manicum Token, 14 TL'ye Bitci'de ön satışa sunuldu.                                                   
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    Bitci'de Mancium Token satışı başladı
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    Yerli mobil oyun şirketi Manc Games’in kripto para birimi Mancium Token’in son ön satışı başladı. Mancium Token, Bitci.com’da 14 TL karşılığında satışa sunuldu.

    Mancium, daha önce uygun fiyata kilitli şekilde ön satışa sunulmuştu. Bu defa kilit bulunmuyor. Çeşitli merkeziyetli ve merkeziyetsiz DEX borsalarda listeleneceği belirtilen Manicum'un listenme tarihi açıklanmadı.

    Manc Games tarafından geliştirilecek oyunlara baktığımızda okey, 101, bilgi yarışması gibi çeşitli oyunlar gözüküyor. Mancium Token kullanılarak uygulama için alışverişler yapılacak ve ayrıca oyuncular Mancium Token kazanacak.

    Manicum Token nedir? Mancium Token işe yarar?

    Bitci’den yapılan açıklamaya göre Manicum ile şunlar yapılabilecek:

    Manc Games’in geliştirdiği uygulamalarda, ürün içi alım-satım yapmak için kullanılabileceği gibi daha birçok avantaja da beraberinde getirecek. Manc oyunlarının bazı özellikleri ve oyun içinde kullanılan eşyalar sadece Mancium ile elde edilebilecek. Belirlenmiş süre boyunca Mancium'u cüzdanlarında tutan yatırımcılar, yüksek kar ve çeşitli ikramiyeler kazanma şansı yakalamış olacak. Mancium yatırımcılarına sağlanan bir başka avantaj ise Manc Akademi’ye katılma fırsatı. Akadamiye katılmak isteyen adaylar arasında Mancium sahipleri öncelikli olacak; Manc Games’ın geliştirdiği uygulamaların meta sürümlerini yalnızca Mancium Token ve aynı ekosistemde yer alan NFT’lere sahip olanlar deneyimleyebilecek. Manc’ın oyun ve uygulamaları bugüne kadar 23 ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından indirilirken, Manc’ın 2023 sonu itibari ile hedefi 250 milyon indirmeye erişmek.

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