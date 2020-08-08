Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte

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Mart ayında koronavirüs salgının da etkisiyle dünya piyasalarında yaşanan büyük çöküş kripto para piyasasını da vurmuş ve Bitcoin; 3800 dolar seviyesine kadar değmişti. Sonrasında istikrarlı bir çıkış yakalayan Bitcoin şimdilerde 12 bin dolar seviyesini zorluyor.

Bitcoin hırslı

Kripto para piyasası koronavirüs salgını nedeniyle gelecek planlarının bulanık olmasına rağmen yeni yatırımcı çekmeyi başarıyor. Özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarına kolay erişim sağlayan DeFi projelerinin ortaya çıkması büyük bir atak başlattı.

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Bu hafta sonu itibariyle Bitcoin birimi 11500$-12000$ arasında gidip geliyor. Bir iki kere üst sınırı test etmesine rağmen kıramadı ve alt banda çekildi. Bununla birlikte hırslı bir şekilde destek toplamaya devam ediyor.

Bitcoin ile birlikte alt piyasalar da hareketlilik kazandı. Yeni DeFi projeleri birkaç kat artmayı başardı. Pazarın toplam hacmi 350 milyar dolara ulaştı. Bitcoin hakimiyet oranı ise yüzde 61 seviyesine geriledi.

Ethereum özellikle DeFi rüzgarı ile 400$ sınırını geçmişti ancak Bitcoin hareketliliği nedeniyle 380$’a kadar gerilemiş durumda. Ripple 29 cent ile onu izlerken, Bitcoin Cash birimi 302 dolar, Bitcoin SV ise 229$ seviyesinde. Son dönem atağa kalkan Cardano projesi 14 cent sınırındayken Chainlink de 10$ sınırında yer alıyor.

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