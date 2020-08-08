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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte

    Büyük düşüşün ardından toparlanan Bitcoin pandemi belirsizliğine rağmen istikrarlı bir şekilde yatırımcı toplamaya devam ediyor. Birim düşüşten sonra 3 kat artış gösterdi.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Bitcoin 12 bin doları zorluyor, kripto para piyasası yükselişte
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    Mart ayında koronavirüs salgının da etkisiyle dünya piyasalarında yaşanan büyük çöküş kripto para piyasasını da vurmuş ve Bitcoin; 3800 dolar seviyesine kadar değmişti. Sonrasında istikrarlı bir çıkış yakalayan Bitcoin şimdilerde 12 bin dolar seviyesini zorluyor.

    Bitcoin hırslı

    Kripto para piyasası koronavirüs salgını nedeniyle gelecek planlarının bulanık olmasına rağmen yeni yatırımcı çekmeyi başarıyor. Özellikle merkeziyetsiz finans uygulamalarına kolay erişim sağlayan DeFi projelerinin ortaya çıkması büyük bir atak başlattı.

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    Bu hafta sonu itibariyle Bitcoin birimi 11500$-12000$ arasında gidip geliyor. Bir iki kere üst sınırı test etmesine rağmen kıramadı ve alt banda çekildi. Bununla birlikte hırslı bir şekilde destek toplamaya devam ediyor.

    Bitcoin ile birlikte alt piyasalar da hareketlilik kazandı. Yeni DeFi projeleri birkaç kat artmayı başardı. Pazarın toplam hacmi 350 milyar dolara ulaştı. Bitcoin hakimiyet oranı ise yüzde 61 seviyesine geriledi.

    Ethereum özellikle DeFi rüzgarı ile 400$ sınırını geçmişti ancak Bitcoin hareketliliği nedeniyle 380$’a kadar gerilemiş durumda. Ripple 29 cent ile onu izlerken, Bitcoin Cash birimi 302 dolar, Bitcoin SV ise 229$ seviyesinde. Son dönem atağa kalkan Cardano projesi 14 cent sınırındayken Chainlink de 10$ sınırında yer alıyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    monacomen 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tam bi kumar makinesi. Git at yarışı oyna, iddaa oyna, şans oyunu oyna daha iyi en azından ne kazanıp ne kazamadığını şakkadanak bilirsin. Bu nedir ne değildir binlerce dolarını koyuyorsun, sonra bekliyorsun ki bu 1.000 dolar ay sonuna 10.000 dolar olsun ki alacağım arabayla komşuma hava atarım diyorsun. 10.000 olursa bu sefer bekleyeyim dursun da 50.000 olsun yanına da bir ev bir yat alayım sülaleme hava atarım diyorsun. O da olursa bekleyeyim 100.000 dolar olsun Amerikada kendime villa alayım tüm ülkeye hava satarım diyorsun. Tabii ki bir ay sonra 1.000 dolar bir anda 100 dolar olabiliyor ve sen sağa sola rezil olmadan depresyonunu ve kahrını içine atıp sabah sekizde kalkıp kaybettiğin parayı üç senede kazanmak için tekrar işe koyuluyorsun. Bin dolar borç bulursan yine kripto para alıyorsun ve bu hayal böyle devam edip duruyor. Çok şanslılar şu an Miami'de kulaç atıyor kaybedenlerin hatırına.
    Tam bi kumar makinesi. Git at yarışı oyna, iddaa oyna, şans oyunu oyna daha iyi en azından ne kazanıp ne kazamadığını şakkadanak bilirsin. Bu nedir ne değildir ...
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    1
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 1 hf.
    Bitcoin iyi arttı ama asıl petrol harika arttı. Nisanda 10 dolardi şuan 40 dolar seviyesinde bir aydir



    Dh aslında borsa haberleri versen güzel olur
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    abrooke139 (Murat Y) 1 hf. TheNewAtilla
    Gümüşü de unutmamak gerek. Mart ayında 2.50 tl sebiyesini gören gümüş, şimdi 7 tl yi zorladı. Demek ki hayatta dolardan başka şeyler de varmış dedirtti adeta. Kim bilebilir ki!!
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    alemburda34 1 hf.
    En basit açıklayayım godomanlar sizin elinizdeki bitcoin ucuzdan almak için ellerindeki bitcoin aynı anda satışa geçerler böylece piyasada satış baskısı yaratıp ucuzdan btc alıp tekrar yükseltme yaparlar.
    Süreç en basit tabirle böyle bu yükselişin bir diğer sebebi pandemi dolayısıyla şuan btc birçok yatırımcının girmesi. Söylenti yakında 14 bin göreceği yönünde.
    Risk var mı var ancak altın gibi düşünüp dursun bir köşede derseniz güzel kazandırır. Ben zamanında 3 bin iken aldım düşünün kârını. Tabi yatırım tavsiyesi değildir, ben durumu özetliyorum.
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    monacomen 1 hf. (düzenlendi) en beğenilen
    Tam bi kumar makinesi. Git at yarışı oyna, iddaa oyna, şans oyunu oyna daha iyi en azından ne kazanıp ne kazamadığını şakkadanak bilirsin. Bu nedir ne değildir binlerce dolarını koyuyorsun, sonra bekliyorsun ki bu 1.000 dolar ay sonuna 10.000 dolar olsun ki alacağım arabayla komşuma hava atarım diyorsun. 10.000 olursa bu sefer bekleyeyim dursun da 50.000 olsun yanına da bir ev bir yat alayım sülaleme hava atarım diyorsun. O da olursa bekleyeyim 100.000 dolar olsun Amerikada kendime villa alayım tüm ülkeye hava satarım diyorsun. Tabii ki bir ay sonra 1.000 dolar bir anda 100 dolar olabiliyor ve sen sağa sola rezil olmadan depresyonunu ve kahrını içine atıp sabah sekizde kalkıp kaybettiğin parayı üç senede kazanmak için tekrar işe koyuluyorsun. Bin dolar borç bulursan yine kripto para alıyorsun ve bu hayal böyle devam edip duruyor. Çok şanslılar şu an Miami'de kulaç atıyor kaybedenlerin hatırına.
    2 Yanıt Yanıtla +5
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    myfranco (yahya ) 5 gün monacomen
    Sıfır bilgi ile ancak bu kadar saçmalanabilirdi. Başarmışsın. Tebrikler. Az biraz borsa, ekonomi ve spekülatif marketlerle ilgili bilgin olsun yazmadan önce.
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    Pablo Boss (murat toprak) 4 gün monacomen
    Kafaya bak kafaya resmen boş hayatında hiç 2 satır kitap okudun mu çok merak ediyorum bay cahil beybu nasıl bir yazma şekli okurken kustum resmen. Oğlum bitcoin borsa altın dolar senin kulvarın değil zaten sen git 3 tllik kuponlarla zengi olma hayali kuradamın sigara alcak parası yoktur gelmiş buraya forum köşelerinde ahkam kesiyor ne günlere kaldık.
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