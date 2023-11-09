Bitcoin 37 bin doları da geçti: Sırada ne var?

Bitcoin yükselişini sürdürüyor
Ekim ayında hızlı bir yükselişe başlayan Bitcoin ardı ardına önemli dirençleri kırarak yoluna devam ediyor. Bugün 37 bin dolar seviyesini de geçerek yüzde 35 civarında bir yükselişe imza atmış oldu. Piyasa da rahat bir nefes aldı.
Özellikle Bitcoin spot ETF başvuruları için SEC kurumunun görüşmelere başladığı haberi kripto para piyasasına ilaç oldu. Ethereum fiyatı 1910$ seviyesine yükselirken bu yılın en büyük artışını ise 5 kat artarak 48$ seviyelerine gelen SOL kaydetti.
Pazarın toplam değeri 1.38 trilyon dolar olurken 24 saatlik hacim de 60 milyar dolara çıktı. Kripto para borsalarının günlük hacimlerinde de gözle görülür bir artış var. Spot ETF başvurularının kabul edilmesi ile birlikte daha fazla kurumsal yatırımcının kripto para piyasasına gireceği beklentisi mevcut.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.