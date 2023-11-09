Bitcoin 37 bin doları da geçti: Sırada ne var?

Uzun süren bir düşüş trendinin ardından yılın başlarında yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Bitcoin beraberinde tüm piyasayı da sürüklüyor. Bitcoin fiyatı Mayıs 2022 döneminden bu yana en yüksek noktasına ulaştı.

Bitcoin yükselişini sürdürüyor

Ekim ayında hızlı bir yükselişe başlayan Bitcoin ardı ardına önemli dirençleri kırarak yoluna devam ediyor. Bugün 37 bin dolar seviyesini de geçerek yüzde 35 civarında bir yükselişe imza atmış oldu. Piyasa da rahat bir nefes aldı.

Kripto paralara kritik düzenleme 1 hf. önce eklendi

Özellikle Bitcoin spot ETF başvuruları için SEC kurumunun görüşmelere başladığı haberi kripto para piyasasına ilaç oldu. Ethereum fiyatı 1910$ seviyesine yükselirken bu yılın en büyük artışını ise 5 kat artarak 48$ seviyelerine gelen SOL kaydetti.

Pazarın toplam değeri 1.38 trilyon dolar olurken 24 saatlik hacim de 60 milyar dolara çıktı. Kripto para borsalarının günlük hacimlerinde de gözle görülür bir artış var. Spot ETF başvurularının kabul edilmesi ile birlikte daha fazla kurumsal yatırımcının kripto para piyasasına gireceği beklentisi mevcut.

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