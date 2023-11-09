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    Anlık Bildirim

    Bitcoin 37 bin doları da geçti: Sırada ne var?

    Bitcoin spot ETF başvurularının yıl bitmeden kabul edileceğine dair değerlendirmelerin artması ile birlikte Bitcoin fiyatı da yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 
    Bitcoin
    Uzun süren bir düşüş trendinin ardından yılın başlarında yavaş yavaş toparlanmaya başlayan Bitcoin beraberinde tüm piyasayı da sürüklüyor. Bitcoin fiyatı Mayıs 2022 döneminden bu yana en yüksek noktasına ulaştı.

    Bitcoin yükselişini sürdürüyor

    Ekim ayında hızlı bir yükselişe başlayan Bitcoin ardı ardına önemli dirençleri kırarak yoluna devam ediyor. Bugün 37 bin dolar seviyesini de geçerek yüzde 35 civarında bir yükselişe imza atmış oldu. Piyasa da rahat bir nefes aldı.

    Özellikle Bitcoin spot ETF başvuruları için SEC kurumunun görüşmelere başladığı haberi kripto para piyasasına ilaç oldu. Ethereum fiyatı 1910$ seviyesine yükselirken bu yılın en büyük artışını ise 5 kat artarak 48$ seviyelerine gelen SOL kaydetti.

    Pazarın toplam değeri 1.38 trilyon dolar olurken 24 saatlik hacim de 60 milyar dolara çıktı. Kripto para borsalarının günlük hacimlerinde de gözle görülür bir artış var. Spot ETF başvurularının kabul edilmesi ile birlikte daha fazla kurumsal yatırımcının kripto para piyasasına gireceği beklentisi mevcut.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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