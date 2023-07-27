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    Fed’in faiz kararıyla Bitcoin hareketlendi

    Fed'in faiz kararı öncesinde Bitcoin düşüşe geçmişti. Faiz artırımı kararıyla birlikte Bitcoin yeniden 29 bin doların üstüne çıktı. Bitcoin fiyatında son durum ne?
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    Bitcoin (BTC) fiyatında son durum ne? 27 Temmuz 2023 Tam Boyutta Gör
    Küresel ekonomide gözler, Fed’in açıklayacağı yeni faiz kararındaydı. 26 Temmuz günü Fed, 25 baz puanlık faiz artışını açıkladı. Fed’in aldığı kararlardan sonra zaman zaman Bitcoin’de hareketlilik yaşandığı biliniyor. Dolayısıyla bu kararın ardından da gözler BTC’ye çevrildi. Bitcoin, kararın ardından 29 bin 700 doları gördü.

    Bitcoin (BTC), haftanın başında 29 bin doların altına doğru hareketlenmişti. Ancak burada fazla kalmadı. 29 bin 500 doların kırılımıyla birlikte 28 bin 900 doları gören BTC, Fed’in yaptığı 25 baz puanlık faiz artırımının ardından 29 bin 700 dolara çıktı. Ancak bu seviye, direnç alanının üst noktası olduğu için, satış yönlü işlemler arttı. Satışların artmasıyla BTC de 29 bin 428 dolara geriledi. 

    BTC için kırılması gereken direnç noktasının 29 bin 700 dolar olduğunu söyleyebiliriz. Bu kırılımın ardından 30 bin 300 gibi bir seviye hedeflenebilir. Aşağı yönlü hareketteyse 28 bin 900 dolar, 28 bin dolar ve 27 bin 467 dolar kritik seviyeler olarak değerlendiriliyor. 

    Haberin yazımı itibariyle, son 24 saatte yüzde 1 oranında yükselen BTC’nin son 7 günde ise yüzde 2,7’lik bir gerilemesi söz konusu. BTC şu sıralar 29 bin 491 dolardan alıcı buluyor. BTC’nin hemen altındaki Ethereum (ETH) ise son 24 saatte yüzde 1.4 değerlendi. ETH’nin fiyatı şimdilik 1.878 dolar civarında. 

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