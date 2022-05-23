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    Bitcoin üst üste sekizinci hafta kırmızı kapattı, piyasadan 1 trilyon dolar silindi

    Son sekiz haftadır üst üste düşüşle kapatan Bitcoin yeni bir rekor kırdı. LUNA skandalı ile sarsılan kripto para piyasası 1 trilyon dolara yakın kayıp yaşadı.   
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    Bitcoin
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    Mart ayının sonu itibariyle Bitcoin fiyatında başlayan düşüş hareketi istikrarlı bir şekilde devam ediyor. Aradan geçen 8 haftalık sürede global ekonomiye dair bir umut belirmeyince yatırımcı da kaçmayı tercih etti.

    Bitcoin fiyatı sekiz haftadır düşüyor

    28 Mart tarihinde Bitcoin fiyatı 47 bin dolar seviyesine iğne attıktan sonra özellikle FED faiz arttırımları, Ukrayna’nın işgali ve bilanço daraltma haberleri ile global ekonomilere paralel olarak düşüşe geçti.

    Tarihinde ilk kez Bitcoin fiyatı sekiz hafta üst üste kırmızı mum yaktı ve haftaya 30270$ ile başladı. 2.2 trilyon dolar ile rekor kıran toplam pazar değeri 1.3 trilyon dolara inmiş durumda. Yaklaşık olarak 1 trilyon dolar kripto para piyasalarını terk etti.

    Kripto para piyasasının genelde paralel hareket ettiği Nasdaq endeksinin de üst üste 7 hafta kırmızı kapatması bunda çok etkili oldu. Pek çok büyük teknoloji şirketinin kayıpları yüz milyar dolarlarla ifade ediliyor.

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