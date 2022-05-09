Bitcoin 31 bin dolar altına indi, Saylor McDonalds paylaşımı yaptı

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Yeni tarihi zirvelere ulaşması beklenirken global piyasalardaki endişeler ve sarsıntılar nedeniyle Bitcoin fiyatı adeta serbest düşüşe geçti. Kırmaz denilen destekleri birer birer kıran Bitcoin fiyatı iki yıldır verdiği ne varsa almak üzere.

Bitcoin fiyatı çakıldı

Cuma günü 35500$ seviyelerine iğne atan Bitcoin fiyatı burada toparlayamayınca erken saatlerde 33 bin dolar altına sarkmıştı. Gün içerisinde de vadelilerde 30800$ seviyesine kadar geriledi.

Bitcoin fiyatı düştükçe düşüyor 14 sa. önce eklendi

Microstrategy, El Salvador ve Tesla gibi kurumsal yatırımcıların ortalamalarına kadar düşen Bitcoin fiyatı nedeniyle ilginç paylaşımlar gelmeye başladı. Binance patronu CZ düşüşü Anneler Günü için kripto para satıp hediye alanlara bağlarken büyük düşüşlerin adamı olarak ünlenen Michael Saylor da McDonalds paylaşımı yaptı.

Son dönemde özellikle kripto para piyasasında para kaybedince McDonalds restoranlarında iş bulmak şeklinde bir espri popüler olmuştu. Saylor da bu denli kayıptan sonra kendisini McDonalds’ta çalışırken hayal etmiş. Görünen o ki düşüş derinleşirse yatırımcıların psikoloisi de bozulacak.

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