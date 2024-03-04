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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu: Tüm zamanların rekoruna koşuyor

    Bitcoin’in yükselişi hız kesmeden devam ediyor. Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 65 bin dolar seviyesini aştı. Popüler kripto para tüm zamanların rekoruna doğru koşuyor.
    Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu! Ne kadar daha yükselir? Tam Boyutta Gör
    Bitcoin’in hızlı yükselişi devam ederken yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Hızlı bir şekilde dirençleri kıran Bitcoin, 40 bin dolar 50 bin dolar derken yeni bir eşik seviyesi daha kısa süre önce aşıldı. Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 65 bin dolar seviyesini aştı.

    Bitcoin, 65 bin doları geçti

    Anlık olarak en yüksek 65.537 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, bu içerik yazıldığı sırada 65,038 dolar noktasından işlem görüyordu. Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile rekor kırmıştı ve o seviyeye bir daha yaklaşamamıştı. Ancak bu yükseliş sürerse kısa bir süre içerisinde yeni bir rekor gelebilir.

    Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu! Ne kadar daha yükselir? Tam Boyutta Gör
    Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 50’den fazla değer kazandı. Aktarılanlara göre yükselişin çoğu ABD'de listelenen bitcoin fonlarına girişlerin arttığı son birkaç haftada gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere spot bitcoin borsa yatırım fonları bu yılın başlarında ABD’de onaylanmıştı. Bu fonların piyasaya sürülmesi yeni bir yatırım heyecanını körükledi.

    Kripto analiz şirketi 10x Research'ün araştırma müdürü Markus Thielen, "Yatırımcılar daha yüksek fiyatlara çıkılacağından daha emin hissettikleri için fonlara girişler azalmıyor" dedi. Bununla birlikte Bitcoin’in toplam piyasa hacmi 1.28 trilyon dolara yükselirken piyasanın toplam değeri neredeyse 2.5 trilyon dolara ulaştı. 2 trilyon dolar sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

    Analiz firması Spectra Markets'in başkanı Brent Donnelly "Her şeyin yükseldiği ve herkesin eğlendiği 2021 tarzı bir piyasaya geri döndük." ifadelerini kullanarak kripto paraların iyi performans göstermeye devam edeceğini belirtti.

    Kaynakça https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ https://www.reuters.com/technology/bitcoin-bounces-beyond-64000-records-beckon-2024-03-04/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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