Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu: Tüm zamanların rekoruna koşuyor

Tam Boyutta Gör Bitcoin’in hızlı yükselişi devam ederken yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürüyor. Hızlı bir şekilde dirençleri kıran Bitcoin, 40 bin dolar 50 bin dolar derken yeni bir eşik seviyesi daha kısa süre önce aşıldı. Bitcoin fiyatı, 2021 yılından bu yana ilk kez 65 bin dolar seviyesini aştı.

Bitcoin, 65 bin doları geçti

Anlık olarak en yüksek 65.537 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, bu içerik yazıldığı sırada 65,038 dolar noktasından işlem görüyordu. Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile rekor kırmıştı ve o seviyeye bir daha yaklaşamamıştı. Ancak bu yükseliş sürerse kısa bir süre içerisinde yeni bir rekor gelebilir.

Tam Boyutta Gör Piyasa değerine göre en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, yıl başından bu yana yüzde 50’den fazla değer kazandı. Aktarılanlara göre yükselişin çoğu ABD'de listelenen bitcoin fonlarına girişlerin arttığı son birkaç haftada gerçekleşti. Hatırlanacağı üzere spot bitcoin borsa yatırım fonları bu yılın başlarında ABD’de onaylanmıştı. Bu fonların piyasaya sürülmesi yeni bir yatırım heyecanını körükledi.

Bitcoin uçuyor 4 gün önce eklendi

Kripto analiz şirketi 10x Research'ün araştırma müdürü Markus Thielen, "Yatırımcılar daha yüksek fiyatlara çıkılacağından daha emin hissettikleri için fonlara girişler azalmıyor" dedi. Bununla birlikte Bitcoin’in toplam piyasa hacmi 1.28 trilyon dolara yükselirken piyasanın toplam değeri neredeyse 2.5 trilyon dolara ulaştı. 2 trilyon dolar sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.

Analiz firması Spectra Markets'in başkanı Brent Donnelly "Her şeyin yükseldiği ve herkesin eğlendiği 2021 tarzı bir piyasaya geri döndük." ifadelerini kullanarak kripto paraların iyi performans göstermeye devam edeceğini belirtti.

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Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu! Ne kadar daha yükselir?