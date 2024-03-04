Bitcoin fiyatı 65 bin dolar oldu: Tüm zamanların rekoruna koşuyor

Bitcoin, 65 bin doları geçti
Anlık olarak en yüksek 65.537 dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, bu içerik yazıldığı sırada 65,038 dolar noktasından işlem görüyordu. Bitcoin Kasım 2021'de 69 bin dolar ile rekor kırmıştı ve o seviyeye bir daha yaklaşamamıştı. Ancak bu yükseliş sürerse kısa bir süre içerisinde yeni bir rekor gelebilir.
Kripto analiz şirketi 10x Research'ün araştırma müdürü Markus Thielen, "Yatırımcılar daha yüksek fiyatlara çıkılacağından daha emin hissettikleri için fonlara girişler azalmıyor" dedi. Bununla birlikte Bitcoin’in toplam piyasa hacmi 1.28 trilyon dolara yükselirken piyasanın toplam değeri neredeyse 2.5 trilyon dolara ulaştı. 2 trilyon dolar sınırı en son Nisan 2022'de aşılmıştı.
Analiz firması Spectra Markets'in başkanı Brent Donnelly "Her şeyin yükseldiği ve herkesin eğlendiği 2021 tarzı bir piyasaya geri döndük." ifadelerini kullanarak kripto paraların iyi performans göstermeye devam edeceğini belirtti.Kaynakça https://coinmarketcap.com/currencies/bitcoin/ https://www.reuters.com/technology/bitcoin-bounces-beyond-64000-records-beckon-2024-03-04/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.