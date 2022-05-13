Bitcoin fiyatındaki düşüş oyunculara yaradı

Tam Boyutta Gör

Geçen yılın sonlarından itibaren düşüş trendine giren Bitcoin ortalığı adeta kan gölüne çevirirken başka bir cephede ise bayram havası esiyor. Elbette oyunculardan bahsediyoruz.

Bitcoin düşüşü ve ekran kartı fiyatı ilişkisi

Geçen yıl küresel çip krizi de işin içine girince oyuncular için kart bulmak imkânsız hale gelmişti. Üreticiler belirli hız limitleri ile madencilerin önüne geçmeye çalışsa da bu pek başarılı olmadı.

AVAX ve TRX’e pozisyon saldırısı 1 gün önce eklendi

Oyuncuların imdadına ise FED yetişti. Pandemi nedeniyle piyasaya trilyonlarca dolar süren ve faizi sabit tutan FED bu yılın başından itibaren daha şahin bir politikaya geçiş yaptı.

50-75 arası baz puan faiz artışı sinyalleri ve bilanço daraltma politikası global borsaları düşüşe zorlarken kripto para piyasası da bundan nasibini aldı. Geçen yılın sonlarında başlayan düşüş giderek derinleşiyor.

Kripto para madenciliğinin eski kazançlardan uzaklaşması haliyle madencilerin yeni ekran kartlarına yönelmesini engelledi. Hatta mevcut kartlar da ikinci elden satışa çıkarıldı.

Hızlı bir şekilde fiyatların düşüşe geçmesi en çok oyuncuları sevindirdi. Geçen yıl çıkış fiyatının kat kat üzerinde olan ekran kartı fiyatları artık çıkış fiyatının bile altına inmiş durumda. Stoklarda da rahatlama yaşanıyor.

AMD Radeon RX 6900 XT ekran kartında 899$ fiyat etiketi görülürken RTX 3060 Ti ise 529$ seviyesine kadar geriledi. RX 6700 XT ekran kartı 498$ iken RX 6600 XT ekran kartı 399$, RTX 3060 ekran kartı ise 419$ olarak satılıyor. Yani bir kesimin göz yaşı bir kesimin sevinci olmaya devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Bitcoin fiyatı düştükçe ekran kartları bollaşıyor