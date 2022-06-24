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    Harmony ağından 100 milyon dolar çalındı

    Kripto para ağlarındaki köprü platformlarından bir türlü vazgeçmeyen saldırganlar ne yapıp edip bir açık buluyor. Bu kez Harmony ağından 100 milyon dolarlık ETH çalındı.
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    Harmony
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    Son dönemde kripto para ağları arasında köprü vazifesi gören platformların birbiri ardına siber saldırılara hedef olduğunu duyuyoruz. Zarar ise milyar doları geçmiş durumda. Saldırganların durmaya niyeti yok.

    Harmony ağı saldırıya uğradı

    Yapılan açıklamaya göre Harmony ağında köprü görevi yapan Horizon platformu, Ethereum tarafında saldırıya uğradı. Bir açıktan faydalanan saldırganlar 85837 adet ETH yani yaklaşık 100 milyon dolar çaldı.

    Vitalik Butterin’in de uyardığı gibi köprü platformlarında özellikle Ethereum ağında zaafiyet yaşanıyor ve siber saldırganlar tabiri yerindeyse bunu affetmiyor. Horizon köprüsünün faaliyetleri askıya alındı ve güvenlik güçleri ile iş birliği yapılıyor. Borsalara da saldırganların adresi ile ilgili bilgi verildi. Köprünün Bitcoin tarafında bir sıkıntı olmadığı ifade edildi.

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