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    Anlık Bildirim

    Bitcoin fiyatı 41500$ oldu, 2 yıllık set yıkıldı

    Bitcoin fiyatı yıllardır bekleyen yatırımcısını güldürmeye başladı. 41500$ seviyelerine ulaşan Bitcoin piyasaya da hareketlilik getirdi ve 2024 yılı için umut verdi.
    Bitcoin
    Son olarak 2021 yılında büyük bir yükseliş yaşayan ancak sonrasında keskin bir düşüş trendine giren Bitcoin uzun bir aradan sonra yeniden yüzleri güldürdü. 2 yıldır bekleyen yatırımcı bugün kâra geçmiş oldu.

    Bitcoin fiyatı coştu

    Özellikle global ekonomik krizin yavaşlaması, FED faiz arttırımının sona ermesi ve spot ETF başvurularının artması gibi nedenlerle kripto para piyasasında yatırımcı güveni yeniden geri geldi. Yılın başlarında kıpırdanmaya başlayan Bitcoin yılın sonunda beklenen hamlesini yaptı.

    Ocak ayında 18 bin dolar seviyelerinde yatırımcıyı adeta bezdiren Bitcoin fiyatı sonrasında yükseliş trendini başlattı. Önce 20 bin dolar sonra 30 bin dolar derken sabah erken saatlerde 41500$ seviyesini de geride bıraktı. Tarihte ilk kez MicroStrategy firmasının Bitcoin alımı sonrasında fiyat yükseldi.

    Dip seviyelere gelen pek çok altcoin de bu trendin etkisiyle yatırımcı çekmeye başladı. Ethereum fiyatı 2200$ üzerine atarken yılın en çok artan majör kripto paralarından SOL da 65$ seviyelerine geldi. Yılın gözde parası Kaspa da 100 kat artışla 15 cent seviyelerini gördü.

    Geçen yılın skandala imza atan ve yatırımcısını batıran LUNA ekosistemi de yeniden yükselişte. Sanki hiçbir şey olmamış gibi LUNC, USTC, LUNA kripto paraları 1 milyar dolardan fazla hacimle eski sahiplerine kazandırmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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