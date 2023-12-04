Bitcoin fiyatı 41500$ oldu, 2 yıllık set yıkıldı

Bitcoin fiyatı coştu
Özellikle global ekonomik krizin yavaşlaması, FED faiz arttırımının sona ermesi ve spot ETF başvurularının artması gibi nedenlerle kripto para piyasasında yatırımcı güveni yeniden geri geldi. Yılın başlarında kıpırdanmaya başlayan Bitcoin yılın sonunda beklenen hamlesini yaptı.
Ocak ayında 18 bin dolar seviyelerinde yatırımcıyı adeta bezdiren Bitcoin fiyatı sonrasında yükseliş trendini başlattı. Önce 20 bin dolar sonra 30 bin dolar derken sabah erken saatlerde 41500$ seviyesini de geride bıraktı. Tarihte ilk kez MicroStrategy firmasının Bitcoin alımı sonrasında fiyat yükseldi.
Dip seviyelere gelen pek çok altcoin de bu trendin etkisiyle yatırımcı çekmeye başladı. Ethereum fiyatı 2200$ üzerine atarken yılın en çok artan majör kripto paralarından SOL da 65$ seviyelerine geldi. Yılın gözde parası Kaspa da 100 kat artışla 15 cent seviyelerini gördü.
Geçen yılın skandala imza atan ve yatırımcısını batıran LUNA ekosistemi de yeniden yükselişte. Sanki hiçbir şey olmamış gibi LUNC, USTC, LUNA kripto paraları 1 milyar dolardan fazla hacimle eski sahiplerine kazandırmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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