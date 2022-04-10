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    İşte en çok Bitcoin varlığına sahip 10 şirket

    Kurumsal firmaların elinde yüz binlerce Bitcoin varlığı mevcut ve bunların çoğu kripto para ile ilgisi olmayan firmalar. Sadece ilk 10 listesinde 200 bin Bitcoin yer alıyor.
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    Bitcoin
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    MicroStrategy tarafından son olarak 4200 civarında Bitcoin satın alınması ile bir kez daha kurumsalların kripto para piyasasına ilgisi öne çıktı. Peki kurumsal cephede en çok Bitcoin barındıran şirketler hangileri? Coingecko veri tabanına göre işte o şirketler:

    En çok Bitcoin bulunduran şirketler:

    • MicroStrategy – 129128 BTC (Yazılım ve bulut şirketi)/5.5 milyar dolar
    • Tesla – 48000 BTC (Otomotiv)/2 milyar dolar
    • Galaxy Digital – 16402 BTC (Kripto odaklı banka)/700 milyon dolar
    • Block – 8027 BTC  (Eski adıyla Square, ödeme sistemleri)/343 milyon dolar
    • Marathon Grup – 4813 BTC (Bitcoin madenciliği)/205 milyon dolar
    • Hut 8 Mining – 4724 BTC (Bitcoin madenciliği, tamamen kazılmış miktar)/202 milyon dolar
    • Coinbase – 4483 BTC (Borsa)/191 milyon dolar
    • NEXON – 1717 BTC (Oyun şirketi)/73 milyon dolar
    • Voyager Digital – 1239 BTC (Kripto komisyoncusu)/53 milyon dolar
    • Riot Blockchain – 1175 BTC (Bitcoin madenciliği)/50 milyon dolar

    Listede ilk 4 firmanın madenci çiftliği harici firmalar olması dikkat çekiyor. Bu firmalar farklı gelir yöntemlerine sahip olduğu için genelde ellerinde uzun süre BTC tutabiliyor. Piyasayı da çok fazla etkilemiyor. 

    Büyük madencilerin kâr realize etmek için zaman zaman BTC satışı yapması piyasayı da derinden etkiliyor. Halka açık sadece Coinbase olduğu için kripto para borsalarının ellerindeki Bitcoin rezervi hakkında bir bilgi yok. 
     

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    Yerli otomobil kendi pistine çıktı

    C
    croissantbaseball123 2 gün önce

    Maalesef kaçınılmazdı

    K
    koçari 2 gün önce

    Başlığı yanlış okudun bi daha oku

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