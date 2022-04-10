İşte en çok Bitcoin varlığına sahip 10 şirket

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MicroStrategy tarafından son olarak 4200 civarında Bitcoin satın alınması ile bir kez daha kurumsalların kripto para piyasasına ilgisi öne çıktı. Peki kurumsal cephede en çok Bitcoin barındıran şirketler hangileri? Coingecko veri tabanına göre işte o şirketler:

En çok Bitcoin bulunduran şirketler:

MicroStrategy – 129128 BTC (Yazılım ve bulut şirketi)/5.5 milyar dolar

Tesla – 48000 BTC (Otomotiv)/2 milyar dolar

Galaxy Digital – 16402 BTC (Kripto odaklı banka)/700 milyon dolar

Block – 8027 BTC (Eski adıyla Square, ödeme sistemleri)/343 milyon dolar

Marathon Grup – 4813 BTC (Bitcoin madenciliği)/205 milyon dolar

Hut 8 Mining – 4724 BTC (Bitcoin madenciliği, tamamen kazılmış miktar)/202 milyon dolar

Coinbase – 4483 BTC (Borsa)/191 milyon dolar

NEXON – 1717 BTC (Oyun şirketi)/73 milyon dolar

Voyager Digital – 1239 BTC (Kripto komisyoncusu)/53 milyon dolar

Riot Blockchain – 1175 BTC (Bitcoin madenciliği)/50 milyon dolar

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Listede ilk 4 firmanın madenci çiftliği harici firmalar olması dikkat çekiyor. Bu firmalar farklı gelir yöntemlerine sahip olduğu için genelde ellerinde uzun süre BTC tutabiliyor. Piyasayı da çok fazla etkilemiyor.

Büyük madencilerin kâr realize etmek için zaman zaman BTC satışı yapması piyasayı da derinden etkiliyor. Halka açık sadece Coinbase olduğu için kripto para borsalarının ellerindeki Bitcoin rezervi hakkında bir bilgi yok.



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