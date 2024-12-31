Elon Musk kullanıcı adını değiştirdi, kripto paraları manipüle etti

Kekius Maximus fırtınası
Ünlü milyarder kısa süre önce X hesabındaki kullanıcı ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi. Herkes bunun oyunlardaki karakterine gönderme olduğunu sansa da kripto para piyasasında önemli bir dalgalanma çoktan başlamıştı.
Pazarda yer alan Kekius Maximus isimli kripto paralar yüzlerce kat artarak milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Bazı yatırımcıların birkaç bin dolarını milyon dolar yaptığı görüldü. Birkaç saat içerisinde sayısız Kekius Maximus kripto parası piyasaya sürüldü.
Aslında Elon Musk paylaşımlarında köpek resimlerine yer vererek yeni çıkacak paralara yön veriyordu ancak bu kez daha önceden mevcut olan kripto paralara referans verdi ve bu da manipülasyon anlamına geliyor. Özellikle memecoin kategorisinde hacimlerin azalmaya başladığı bir dönemde Elon Musk yeniden hacmin buraya yönlenmesine sebep oldu.
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