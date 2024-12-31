Elon Musk kullanıcı adını değiştirdi, kripto paraları manipüle etti

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda DOGE kripto parasını desteklediği için piyasayı manipüle etmekle suçlanan Elon Musk, artık eleştirilerden kaçınmak için örtülü manipülasyonlara başladı. Sadece kullanıcı ismi değiştirmesi bile yetiyor.

Kekius Maximus fırtınası

Ünlü milyarder kısa süre önce X hesabındaki kullanıcı ismini Kekius Maximus olarak değiştirdi. Herkes bunun oyunlardaki karakterine gönderme olduğunu sansa da kripto para piyasasında önemli bir dalgalanma çoktan başlamıştı.

Martı yönetiminde önemli gelişme 6 gün önce eklendi

Pazarda yer alan Kekius Maximus isimli kripto paralar yüzlerce kat artarak milyon dolarlık hacimlere ulaştı. Bazı yatırımcıların birkaç bin dolarını milyon dolar yaptığı görüldü. Birkaç saat içerisinde sayısız Kekius Maximus kripto parası piyasaya sürüldü.

Aslında Elon Musk paylaşımlarında köpek resimlerine yer vererek yeni çıkacak paralara yön veriyordu ancak bu kez daha önceden mevcut olan kripto paralara referans verdi ve bu da manipülasyon anlamına geliyor. Özellikle memecoin kategorisinde hacimlerin azalmaya başladığı bir dönemde Elon Musk yeniden hacmin buraya yönlenmesine sebep oldu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Elon Musk yine manipülasyon peşinde