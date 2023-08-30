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    Grayscale davayı kazandı, Bitcoin fiyatı hareketlendi

    Grayscale tarafından geçen yıl Bitcoin ETF listelemesi için SEC kurumuna yapılan başvurunun reddedilmesi mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme kararı bozdu ve kripto para piyasası hareketlendi. 
    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Bitcoin başta olmak üzere kripto para varlıklarının geleneksel borsalarda alınıp satılabilir bir fon haline getirilmesi yani ETF uzun süredir gündemi meşgul ediyor. Belirli ülkelerde Bitcoin ve Ethereum için ETF ticareti kabul edildi ancak ABD katı bir şekilde SEC kurumu üzerinden ETF başvurularını reddediyor.

    Grayscale önemli bir davayı kazandı

    Grayscale tarafından Bitcoin ETF ticareti için SEC kurumuna yapılan başvuru manipülasyon ve dolandırıcılığa sebebiyet verebileceği gerekçesiyle reddedilmişti. Grayscale konuyu mahkemeye taşıdı ve önemli bir karar alındı.

    Mahkeme SEC tarafından verilen kararın keyfi ve aceleci olduğuna hükmederek Grayscale’in haklı olduğunu bildirdi. Kararda SEC’in yanlışın nerede olduğunu kesin bir şekilde Grayscale’e bildirmesi gerektiğine yer verildi. Alınan karar Bitcoin ETF’lerinin işleme alınacağı anlamını taşımıyor. SEC bu karar sonrasında başvuruları yeniden incelemek zorunda ancak yeniden ret verebilir. Bununla birlikte mahkeme kararının BlackRock Bitcoin ETF başvuruları için olumlu etki yapması bekleniyor.

    Bitcoin fiyatı haberin duyulması ile birlikte yükselişe geçti. 26000$ altına sarkarak tedirginlik yaratan Bitcoin yüzde 6-7 gibi bir oranda yükselerek 27500$ üzerine attı. ETF başvurularının gidişatı Bitcoin’in yönünü de belirleyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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