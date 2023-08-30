Grayscale davayı kazandı, Bitcoin fiyatı hareketlendi

Grayscale önemli bir davayı kazandı
Grayscale tarafından Bitcoin ETF ticareti için SEC kurumuna yapılan başvuru manipülasyon ve dolandırıcılığa sebebiyet verebileceği gerekçesiyle reddedilmişti. Grayscale konuyu mahkemeye taşıdı ve önemli bir karar alındı.
Mahkeme SEC tarafından verilen kararın keyfi ve aceleci olduğuna hükmederek Grayscale’in haklı olduğunu bildirdi. Kararda SEC’in yanlışın nerede olduğunu kesin bir şekilde Grayscale’e bildirmesi gerektiğine yer verildi. Alınan karar Bitcoin ETF’lerinin işleme alınacağı anlamını taşımıyor. SEC bu karar sonrasında başvuruları yeniden incelemek zorunda ancak yeniden ret verebilir. Bununla birlikte mahkeme kararının BlackRock Bitcoin ETF başvuruları için olumlu etki yapması bekleniyor.
Bitcoin fiyatı haberin duyulması ile birlikte yükselişe geçti. 26000$ altına sarkarak tedirginlik yaratan Bitcoin yüzde 6-7 gibi bir oranda yükselerek 27500$ üzerine attı. ETF başvurularının gidişatı Bitcoin’in yönünü de belirleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.