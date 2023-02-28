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    Anlık Bildirim

    Coinbase’den Binance’e soğuk duş: BUSD delist ediliyor

    Binance borsasının Paxos ile birlikte işlettiği BUSD kripto parası önce düzenleyici kuruluş radarına takıldı, ardından da Coinbase borsasından delist kararı geldi. 
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    Binance Tam Boyutta Gör
    ABD cephesinin Binance borsasına karşı topyekün mücadelesi devam ediyor. Bir yandan yetkili makamların incelemeleri diğer yandan ABD borsalarının hamleleri ile Binance yıpratılmaya çalışılıyor.

    Coinbase’den hamle

    Coinbase yaptığı açıklamada listeleme standartlarını karşılamadığı için 13 Mart itibariyle BUSD ticaretini sona erdireceğini duyurdu. Karar Coinbase, Coinbase Pro ve Coinbase Prime platformlarında geçerli olacak.

    Geçtiğimiz haftalarda Menkul Kıymetler Komisyonu’nun BUSD üretim ortağı Paxos’a bildirim yollayarak üretimin onaya tabi olması gerektiğini iletmesi sonrasında kripto para piyasası hareketlenmişti. Ardından Coinbase kararı geldi.

    16 milyar dolarlık pazar değeri ile BUSD birimi USDT ve USDC’nin ardından üçüncü sırada geliyor. Sayısız borsada listeli ve Binance borsasının ana stabil para birimi olduğu için de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca Binance borsasından BUSD çekimlerine komisyon alınmıyor. Haber ile birlikte Bitcoin fiyatı 23800$ seviyelerinden 23100$ seviyelerine kadar düşüş gösterdi ve kötü haberler haliyle yatırımcı kaçışına sebep oluyor.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 saat önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 2 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 5 gün önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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