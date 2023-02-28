Coinbase’den Binance’e soğuk duş: BUSD delist ediliyor

Tam Boyutta Gör ABD cephesinin Binance borsasına karşı topyekün mücadelesi devam ediyor. Bir yandan yetkili makamların incelemeleri diğer yandan ABD borsalarının hamleleri ile Binance yıpratılmaya çalışılıyor.

Coinbase’den hamle

Coinbase yaptığı açıklamada listeleme standartlarını karşılamadığı için 13 Mart itibariyle BUSD ticaretini sona erdireceğini duyurdu. Karar Coinbase, Coinbase Pro ve Coinbase Prime platformlarında geçerli olacak.

BUSD üretimi sona mı eriyor? 1 hf. önce eklendi

Geçtiğimiz haftalarda Menkul Kıymetler Komisyonu’nun BUSD üretim ortağı Paxos’a bildirim yollayarak üretimin onaya tabi olması gerektiğini iletmesi sonrasında kripto para piyasası hareketlenmişti. Ardından Coinbase kararı geldi.

16 milyar dolarlık pazar değeri ile BUSD birimi USDT ve USDC’nin ardından üçüncü sırada geliyor. Sayısız borsada listeli ve Binance borsasının ana stabil para birimi olduğu için de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ayrıca Binance borsasından BUSD çekimlerine komisyon alınmıyor. Haber ile birlikte Bitcoin fiyatı 23800$ seviyelerinden 23100$ seviyelerine kadar düşüş gösterdi ve kötü haberler haliyle yatırımcı kaçışına sebep oluyor.

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