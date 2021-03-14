Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti

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Kurumsal şirketlerin artan desteği, dünyanın en popüler sanal para biriminin rekor kırmaya devam etmesine yardımcı oldu ve Bitcoin, Cumartesi günü ilk kez 60.000 doların üzerine çıktı.

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CoinMarketCap web sitesine göre, kripto para birimi dün itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60.012 dolara ulaştı. Bitcoin, çevrimiçi ödeme devi PayPal'ın hesap sahiplerinin kripto para birimi kullanmasına izin vereceğini açıklamasıyla birlikte 5.000 dolara yükseldiği geçen yıl Mart ayından bu yana meteorik bir yükseliş yaşadı.

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Şirketler desteğini sürdürüyor

Geçen ay Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, sanal para birimine 1,5 milyar dolar yatırım yaparken, Twitter CEO'ssu Jack Dorsey ve rap kralı Jay-Z, Bitcoin'i "internetin para birimi" haline getirmeyi amaçlayan bir fon oluşturduklarını açıklamışlardı.

Kripto para biriminin diğer destekçileri arasında New York Mellon Bankası, yatırım fonu devi BlackRock ve kredi kartı titanı Mastercard yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen Bitcoin, Ocak ayında 1.000 doların altındayken, aynı yılın Aralık ayında neredeyse 20.000 dolara yükseldikten sonra 2017'de manşetlere çıkmıştı. Bitcoin an itibarıyla 61.031 dolardan işlem görüyor.

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