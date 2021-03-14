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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti

    Popüler kripto para birimi Bitcoin yeni bir rekora imza attı ve artan desteklerle birlikte tarihinde ilk kez 60 bin dolar sınırını aştı.
    14 Mart 2021, 16:00 (1 gün)
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    kripto para
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti
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    Kurumsal şirketlerin artan desteği, dünyanın en popüler sanal para biriminin rekor kırmaya devam etmesine yardımcı oldu ve Bitcoin, Cumartesi günü ilk kez 60.000 doların üzerine çıktı.

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    CoinMarketCap web sitesine göre, kripto para birimi dün itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 60.012 dolara ulaştı. Bitcoin, çevrimiçi ödeme devi PayPal'ın hesap sahiplerinin kripto para birimi kullanmasına izin vereceğini açıklamasıyla birlikte 5.000 dolara yükseldiği geçen yıl Mart ayından bu yana meteorik bir yükseliş yaşadı.

    Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti
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    Şirketler desteğini sürdürüyor

    Geçen ay Elon Musk'ın elektrikli otomobil şirketi Tesla, sanal para birimine 1,5 milyar dolar yatırım yaparken, Twitter CEO'ssu Jack Dorsey ve rap kralı Jay-Z, Bitcoin'i "internetin para birimi" haline getirmeyi amaçlayan bir fon oluşturduklarını açıklamışlardı.

    Kripto para biriminin diğer destekçileri arasında New York Mellon Bankası, yatırım fonu devi BlackRock ve kredi kartı titanı Mastercard yer alıyor. 2009'da piyasaya sürülen Bitcoin, Ocak ayında 1.000 doların altındayken, aynı yılın Aralık ayında neredeyse 20.000 dolara yükseldikten sonra 2017'de manşetlere çıkmıştı. Bitcoin an itibarıyla 61.031 dolardan işlem görüyor.



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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    ByBaterist (uygar demir) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Balon diyenler nerde acaba :)



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    Balon diyenler nerde acaba :)
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    2 Yanıt Yanıtla +13
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O balon diyenler kıskançlıklarından balon diyorlar. Kendilerinin olsa sabah akşam överlerdi.
    Not: Benim yok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    WB 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar yuzunden intihar eden colugunu cocugunu kesenler.. en iyi ihtimalle sabah aksam telefondan gozunu alamayan zavalli insanciklar.. borsa da olsa altin da olsa kripto para da olsa mutlu olmak ve stressiz bir yasam icin bence hepsinden uzak durmak lazim..
    Bunlar yuzunden intihar eden colugunu cocugunu kesenler.. en iyi ihtimalle sabah aksam telefondan gozunu alamayan zavalli insanciklar.. borsa da olsa altin da o...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    Halilowich (H Y) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Balon yav bu :)
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    D DH Misafiri 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tabi hocam sizin trooluk maasiniz hazir ama milletin para kazanmasi gerekiyor yasal sekilde
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    V V4LKyR 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bitcoin, Tesla, bunlar ponzidir.
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    Denorath 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sene sonu 100000$ tahminleri gerçekleşecek sanırım :) (Yatırım tavsiyesi değildir)
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    B BigMajestic (Sezer Demir) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bazı ülkeler yavaş yavaş önlem almaya başlıyordu. Yapılmasıda gerek bence. Eğer her kazancın her ülkede bir vergisi oluyor ise ve denetleniyorsa bu kanallarında denetlenmesi gerek. İlerde çok büyük sorunlara yol açabilir gibi geliyor bana. Zaten hacker ların yeni gözdesi bitcoin yürütmek. Birgün milyarlarca dolarlık bitcoin vurgunu görürsem hiç şaşırmam :D Hacker ında kafası rahat zaten iz sürülmüyor diye.
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    H hikmetg (Hikmet Güngör) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık. Yüksek elektrik maliyeti zaten sorun.
    Bankacılık sistemine doğrudan tehdit oluşturuyor.
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    Askaparta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Avrupa'da birinciyiz, bu işte bir bit yeniği var.
    Yanıtla +1
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    monacomen 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yahu 1 dolardan 60 bin dolara gelmiş, balon değil ise Zeplindir. Buna sözüm ona yatırım yapanlar onu kolay yoldan zengin olunacak bir kumar aracı olarak görüyor, en yüksekten en iyi voliyi vurup nakite geçecekler. Fiyatı düşünce tekrar alıp sonsuza kadar bu basit algoritma ile Jeff Bezos'a, Elon Musk'a komşu olacaklar. Hepsinde de bir poz, almayanlara fakir ve loser yaftalaması, kendilerini de özel bir dinin mensubu, geleceğin milyarder adayı görmeler. Sanırsın dünyanın en büyük icadını buldular ve dünyayı kurtaracaklar. Harcadıkları enerji ve elektrikle ve sonradan görme zenginlikleri ile ancak dünyayı ağlatırlar. Gelecek değil dünyanın sonudur bitcoin nokta net.
    Yanıtla +2
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    Paetzold 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İşyerinde arkadaşla en son bitcoin muhabbeti yaptığımızda 140k falandı 455k diyor şuan vay be
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    O balon diyenler kıskançlıklarından balon diyorlar. Kendilerinin olsa sabah akşam överlerdi.
    Not: Benim yok.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    M4M00D 1 gün ( Mesaj Silindi ) 12 Angry Men
    senin peder gümüş dolar yerine bi btc falan alsaydı en azından ordan yürürdün hocam
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    2181 kez okundu.
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    HABERİN ETİKETLERİ
    bitcoin, rekor ve
    2 etiket daha 60 bin dolar Bilim ve Teknoloji
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