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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı

    Çinli akıllı telefon üreticisi Huawei'nin, önümüzdeki dönemde piyasaya sürmeye hazırlandığı akıllı telefon modeli P50, devasa kamera modülü ile çok konuşulacak.
    13 Mart 2021, 16:00 (2 gün)
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    11
    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı
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    Ünlü sızıntı hesaplarından OnLeaks, henüz duyurulmamış amiral gemisi akıllı telefon Huawei P50'nin yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Cihaz, tasarım açısından selefinden belirgin şekilde farklı olacak.

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    Kaynağa göre, yeni Huawei P50, ön kamera için merkezde küçük bir delik bulunan düz 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısının ve stereo hoparlörlerin varlığı hakkında da bilgiler mevcut. Akıllı telefon ayrıca bir kızılötesi bağlantı noktasına sahip olacak.

    Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Kamera modülü dikkat çekiyor

    En çok ilgi çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera bloğu. Doğrudan lens olup olmadıkları belirsiz, ancak sızan bilgiler, Huawei'nin yeni amiral gemilerinde, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensörün kullanılacağı yönünde.

    Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Huawei P50'nin metal çerçeve ve cam arka kapak ile geleceği bildirildi. Akıllı telefonun boyutları 156,7 x 74 x 8,3 mm (kamera ünitesi dahil 10,6 mm) olacak. Karşılaştırma için, geçen yılki 6.1 inç ekrana sahip Huawei P40'ın boyutları 148.9 x 71.06 x 8.5 mm idi.



    https://twitter.com/OnLeaks
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    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu render ın sahte olduğu çok belli. Editörün bunu haber yapması saçmalık.
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    borukuzen (faruk puka) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    P serisine ilk kez stereo hoparlör gelmesi biraz geç oldu. Kamera modülünün büyüklüğü tasarımı bozmamış bence, güzel görünüyor.

    Huawei'nin Türkiye'de yeterli ilgi görmemesinin en önemli sebebi fiyat politikalarının ulaşılması çok güç bir yerde olması.

    Yıllar önce kullandığım ilk akıllı telefon huawei'ydi ve bir daha kullanma fırsatım olmadı.

    Türkiye'deki fiyatlandırmayla ya da yatırımla ilgili gelecek planları değişirse ilerde kullanmak isteyeceğim cihazlar arasına tekrar girebilir.
    P serisine ilk kez stereo hoparlör gelmesi biraz geç oldu. Kamera modülünün büyüklüğü tasarımı bozmamış bence, güzel görünüyor. Huawei'nin Türkiye'de y...
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    Yanıtla +5
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamların her yeni modeli DxoMark kralı oluyor. Kandırmaca değil devrim yapmışlar
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    magicboyguccino 2 gün ( Mesaj Silindi )
    1" sensör hatırladığım kadarı ile Panasonic Lumix telefonda kullanılmıştı.
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    hasan.sonus (Hasan Sonus) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu render ın sahte olduğu çok belli. Editörün bunu haber yapması saçmalık.
    Yanıtla +6
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    ARAGORNyeg 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    İnş bu kadar büyük değildir
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    göz bebeğim kadar lan
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    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Çöp pazarlama yöntemleri
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    T th9 2 gün ( Mesaj Silindi )
    lensin o kadar büyük olduğunu düşünmüyorum,algı için yqpılmış bir tasarım.
    Yanıtla +1
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    borukuzen (faruk puka) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    P serisine ilk kez stereo hoparlör gelmesi biraz geç oldu. Kamera modülünün büyüklüğü tasarımı bozmamış bence, güzel görünüyor.

    Huawei'nin Türkiye'de yeterli ilgi görmemesinin en önemli sebebi fiyat politikalarının ulaşılması çok güç bir yerde olması.

    Yıllar önce kullandığım ilk akıllı telefon huawei'ydi ve bir daha kullanma fırsatım olmadı.

    Türkiye'deki fiyatlandırmayla ya da yatırımla ilgili gelecek planları değişirse ilerde kullanmak isteyeceğim cihazlar arasına tekrar girebilir.
    Yanıtla +5
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    smart1978 (X Y) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Modulu buyuk degil. Sadece kamera cercevesini buyutmusler :D . Anlamsiz bir ALGI dan ibarettir ... Kandirmacadir ...
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    E Elektrikliarabasever 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Aslında gayet mantıklı zaten arka kısımları full kamera oldu 5 tane zaten zor ışık alan sensor koyacağına 1-2 tane büyük sensör koy
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    2405 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    huawei, huawei p50 ve
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