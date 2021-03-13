Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü sızıntı hesaplarından OnLeaks, henüz duyurulmamış amiral gemisi akıllı telefon Huawei P50'nin yüksek kaliteli görüntülerini yayınladı. Cihaz, tasarım açısından selefinden belirgin şekilde farklı olacak.İlginizi Çekebilir Xiaomi Mi 11 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı
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Kaynağa göre, yeni Huawei P50, ön kamera için merkezde küçük bir delik bulunan düz 6,3 inç ekrana sahip olacak. Üst ve alt çerçevelere yerleştirilmiş bir ekran altı parmak izi tarayıcısının ve stereo hoparlörlerin varlığı hakkında da bilgiler mevcut. Akıllı telefon ayrıca bir kızılötesi bağlantı noktasına sahip olacak.
Kamera modülü dikkat çekiyor
En çok ilgi çeken şey, arkadaki iki büyük dairenin bulunduğu kamera bloğu. Doğrudan lens olup olmadıkları belirsiz, ancak sızan bilgiler, Huawei'nin yeni amiral gemilerinde, daha önce mobil cihazlarda kullanılanların en büyüğü olan 1 inçlik bir sensörün kullanılacağı yönünde.
Huawei P50'nin metal çerçeve ve cam arka kapak ile geleceği bildirildi. Akıllı telefonun boyutları 156,7 x 74 x 8,3 mm (kamera ünitesi dahil 10,6 mm) olacak. Karşılaştırma için, geçen yılki 6.1 inç ekrana sahip Huawei P40'ın boyutları 148.9 x 71.06 x 8.5 mm idi.
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Huawei'nin Türkiye'de yeterli ilgi görmemesinin en önemli sebebi fiyat politikalarının ulaşılması çok güç bir yerde olması.
Yıllar önce kullandığım ilk akıllı telefon huawei'ydi ve bir daha kullanma fırsatım olmadı.
Türkiye'deki fiyatlandırmayla ya da yatırımla ilgili gelecek planları değişirse ilerde kullanmak isteyeceğim cihazlar arasına tekrar girebilir.