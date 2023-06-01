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    Bitcoin neden düşüyor?

    Bitcoin'de bu haftaya düşüşle başladı ve bugüne kadar düşüşünü sürdürdü. Bitcoin fiyatı neden düşüyor?                                                                  
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    Bitcoin neden düşüyor? ABD borç tavanını yükseltti Tam Boyutta Gör
    Bitcoin (BTC), 29 Mayıs'ta 28 bin doların üzerine kadar çıkarken Pazartesi gününden beri düşüşünü sürdürüyor. Bitcoin fiyatı bugün 27 bin doların altına kadar indi ve haberimizin yazıldığı anlarda 26.900 dolar seviyelerinde seyrediyor. Bitcoin fiyatı, ABD'deki bir karardan etkilendi.

    ABD Temsilciler Meclisi, bu hafta başında borç tavanını yükseltecek tasarıyı kabul etti. Anlaşmanın sağlanamaması halinde 5 Haziran’da temerrüde düşüleceği belirtilmişti.  Bu durum ile birlikte geleneksel yatırım araçları nefes aldı ancak BTC yüzde 3'e yakın değer kaybetti. Blackrock CEO’su Laurence Fink, borç tavanının doları olumsuz etkileyebileceğini söyledi. Deutsche Bank’ın düzenlediği konferansta konuşan Fink, en az iki ay daha faiz artırımı beklediğini ifade ederken, enflasyonun düştüğüne dair kanıt göremediğini söyledi. 

    Uzmanlar, ABD’de temerrüt riskinin karşılıksız varlıklara olan güveni pekiştireceğini ifade etti. Borç tavanı krizini değerlendiren Blackrock CEO’su Laurence Fink, ABD dolarına olan güvenin azalabileceğini ifade etti. Bazı analistler ise borç tavanı krizinin Bitcoin’e bazı avantajlar sağlayabileceğini belirtti. 

    Kripto yatırımcıları, enflasyon ve borç korkuları nedeniyle Bitcoin’e olan ilginin artabileceğini ifade ediyor. eToro analisti Josh Gilbert, yatırımcıların mevcut finansal sistemin dışında güvenli liman varlıkları arayabileceğini belirtti. Gilbert, borç tavanı anlaşmasının Bitcoin’e fayda sağlayacağını kaydetti. 

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