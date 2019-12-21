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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bitfinex, kullanıcılarına kredi ve banka kartıyla kripto satın alma opsiyonunu getirdi

    Hong Kong merkezli kripto para borsası Bitfinex artık kullanıcılarının hem kredi hem de banka kartlarıyla kripto para satın almalarını sağlıyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Bitfinex, kullanıcılarına kredi ve banka kartıyla kripto satın alma opsiyonunu getirdi
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    Bitfinex, 20 Aralık'ta duyuru yaparak şunları söyledi: “Bitfinex'te banka veya kredi kartlarınızla kripto para birimleri satın alın. BTC, USDt, ETH veya başka bir ERC20 tokenı olsun, favorinizi seçin ve doğrudan kredi veya banka kartlarınızla satın alın.”

    Aralık ayı, ticaret platformunun müşterilerinin Lightning Network üzerinden Bitcoin (BTC) ile alışveriş yapmasına izin vermek için borsa ve kripto mağazası Bitrefill'in de dahil olduğu bir dizi Bitfinex'in gelişimine tanık oldu. İş birliği, müşterilerin BTC ile 2.000'in üzerinde farklı ön ödemeli kupon satın almalarını sağlayacaktır. Kuponlar oyun, yemek, eğlence, seyahat ve daha fazlasıyla ilgili hizmet ve ürünlerin maliyetlerini karşılayabilir.

    New York merkezli blockchain analitik firması Chainalysis, Bitfinex'e, yüksek miktarda işlemlerin, yüksek riskli aykırı değerleri belirlemek için Chainalysis teknolojisinin gerçek zamanlı izleme yeteneklerini kullanmak üzere Anti-Money Laundering (Para Aklama ile Mücadele) uyumluluk çözümü sunmaya hazırlanıyor.

    Bitfinex, kullanıcılarına kredi ve banka kartıyla kripto satın alma opsiyonunu getirdi

    Bitfinex ayrıca, Lightning Network'teki BTC işlemlerini destekleyeceğini doğrulayarak, kullanıcı ödemelerini ve harcama alışkanlıklarını tamamen değiştireceğini söyleyen iki büyük yükseltmeden ilki olduğunu açıkladı.

    Yine bu ay Tokyo merkezli kripto para birimi değişimi bitFlyer, Avrupa döviz platformunda Instant Buy (Anında Satın Al) lansmanını duyurdu. Borsa böylece Avrupalı ??kullanıcılarına kredi kartı, banka kartı ve Sofort, iDeal ve GiroPay gibi yerel transfer yöntemleri kullanarak kripto para birimi satın alma olanağı sağlayacak.



    https://cointelegraph.com/news/bitfinex-now-enables-users-to-purchase-crypto-with-credit-and-debit-card Yorum Yaz
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