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    Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yedinci sezon oyuncu kadrosu belli oldu

    2025 yılında Netflix'e gelmesi planlanan Black Mirror'ın yedinci sezonunda Awkwafina, Peter Capaldi ve Rashida Jones gibi yıldızlarla dolu bir kadro yer alacak.
    Black Mirror'ın yedinci sezon oyuncu kadrosu belli oldu Tam Boyutta Gör
    Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yedinci sezonunun oyuncu kadrosu açıklandı. Yapılan duyuruda yeni ve eski oyuncuların bir arada yer aldığı belirtildi. Oyuncu kadrosu, Black Mirror X'in resmi sayfasında yayınlanan gizemli bir videoyla açıklandı.

    Black Mirror'ın 7. Sezon kadrosu yıldızlarla dolu olacak

    Gelecek sezonun oyuncu kadrosunda Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson ve Harriet Walter yer alıyor.

    İlginçtir ki Black Mirror'ın yedinci sezonunda, dördüncü sezonun USS Callister bölümünde rol alan Milioti, Magnussen, Simpson, Brooks ve Ikhile geri dönecek. Bu, dizinin yaratıcısı Charlie Brooker'ın Black Mirror bölümünün devamını yazdığı ilk sefer olacak.

    Üçüncü sezonun Nosedive bölümünü yazan Rashida Jones da oyuncu olarak geri dönecek. Brooker, yakın zamanda verdiği bir röportajda USS Callister'ın devamı için bir fikir üzerinde çalışıldığını söyledi.

    Brooker, heyecanlı Geeked Week izleyicilerine, "Birçok türün ve tarzın karışımını bekleyebilirsiniz" dedi ve önümüzdeki sezonun altı bölümden oluşacağını, bunların ikisinin de uzun metrajlı olacağını açıkladı. "Bazıları son derece tatsız, bazıları oldukça komik, bazıları da duygusal" diye ekledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 15 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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