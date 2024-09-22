Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yedinci sezon oyuncu kadrosu belli oldu

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Tam Boyutta Gör Netflix'in sevilen dizisi Black Mirror'ın yedinci sezonunun oyuncu kadrosu açıklandı. Yapılan duyuruda yeni ve eski oyuncuların bir arada yer aldığı belirtildi. Oyuncu kadrosu, Black Mirror X'in resmi sayfasında yayınlanan gizemli bir videoyla açıklandı.

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Gelecek sezonun oyuncu kadrosunda Awkwafina, Milanka Brooks, Peter Capaldi, Emma Corrin, Patsy Ferran, Paul Giamatti, Lewis Gribben, Osy Ikhile, Rashida Jones, Siena Kelly, Billy Magnussen, Rosy McEwen, Cristin Milioti, Chris O'Dowd, Issa Rae, Paul G. Raymond, Tracee Ellis Ross, Jimmi Simpson ve Harriet Walter yer alıyor.

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İlginçtir ki Black Mirror'ın yedinci sezonunda, dördüncü sezonun USS Callister bölümünde rol alan Milioti, Magnussen, Simpson, Brooks ve Ikhile geri dönecek. Bu, dizinin yaratıcısı Charlie Brooker'ın Black Mirror bölümünün devamını yazdığı ilk sefer olacak.

Üçüncü sezonun Nosedive bölümünü yazan Rashida Jones da oyuncu olarak geri dönecek. Brooker, yakın zamanda verdiği bir röportajda USS Callister'ın devamı için bir fikir üzerinde çalışıldığını söyledi.

Brooker, heyecanlı Geeked Week izleyicilerine, "Birçok türün ve tarzın karışımını bekleyebilirsiniz" dedi ve önümüzdeki sezonun altı bölümden oluşacağını, bunların ikisinin de uzun metrajlı olacağını açıkladı. "Bazıları son derece tatsız, bazıları oldukça komik, bazıları da duygusal" diye ekledi.

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Black Mirror'ın yedinci sezon oyuncu kadrosu belli oldu