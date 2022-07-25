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    Anlık Bildirim

    Black Panther: Wakanda Forever’dan ilk fragman yayınlandı

    Marvel, San Diego Comic Con’da Black Panther: Wakanda Forever’ın da fragmanını yayınladı. Fragman, T’Challa’nın ölümü sonrası kimin Black Panther olabileceğine dair ipuçları veriyor.
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    Black Panther 2'den ilk fragman yayınlandı
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    Sinematik Evrenini ciddi anlamda genişleten Marvel, Black Panther’ın devam filminden ilk fragmanını da yayınladı. T’Challa’nın ölümü sonrası Wakanda’yı gösterecek olan film, Atlantis Kralı Namor’u da önemli bir role koyacak. Namor, Marvel çizgi romanlarında Atlantis’in kralı ve güçlü bir mutant olarak biliniyor. Namor’un Sinematik Evren’de mutant olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

    Black Panther: Wakanda Forever, 4.Faz’ın sonunu getirecek

    Marvel, San Diego Comic Con’da birçok duyuru yapması ile dikkat çekti. Duyurulardan biri de Black Panther: Wakanda Forever’ın 4.Faz’ın son yapımı olacağı oldu. Karakterleri ve konusu ile dikkat çeken filmden ilk fragman da yayınlandı. Black Panther: Wakanda Forever, 11 Kasım’da vizyona girecek.

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