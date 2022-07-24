Yeni Avengers filmleri duyuruldu: Secret Wars geliyor

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Avengers: Endgame ile Infinity Saga’yı bitiren Marvel, bir süredir evreni sonraki maceraya hazırlıyordu. Loki, Spider-Man: No Way Home ve Doctor Strange 2 ile Multiverse Saga’yı işaret eden Marvel, içinde bulunduğumuz Saga’yı resmi olarak Multiverse Saga olarak duyurdu. Stüdyo, iki Avengers filmini de duyurdu.

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Avengers: Secret Wars ve Avengers: The Kang Dynasty duyuruldu

Marvel, uzun bir sürenin ardından yeni Avengers filmlerini duyurdu. Avengers: The Kang Dynasty 2 Mayıs 2025’te, Avengers: Secret Wars ise 7 Kasım 2025’te çıkış yapacak. İki film de çoklu evren öğeleri içeren çizgi roman serilerinden ilham alacak.

Kang, Loki dizisinde de gördüğümüz bir karakter ve Marvel Sinematik Evreni’nin geleceğinde önemli bir rol oynayacak. Secret Wars ise çoklu evren hikayesinde önemli bir rol oynayacak ve büyük ihtimalle Marvel Sinematik Evreni’ni sonsuza kadar değiştirecek. Filmlerde büyük ihtimalle birçok evrenden farklı Marvel karakterlerini göreceğiz. Ayrıca Marvel’ın sevilen düşmanı Doctor Doom da bu filmlerde belirebilir.

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Avengers: Secret Wars ve Avengers: The Kang Dynasty duyuruldu