Marvel'ın Thunderbolts filminden yeni bir teaser daha paylaşıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıl sinemaseverlerle buluşacak üç MCU filminden ikincisi olan Thunderbolts, önümüzdeki ay vizyona girecek. Vizyon tarihi iyiden iyiye yaklaşan filmin biletleri ABD'de bugün satışa açıldı. Marvel da bunu duyurmak için filmden yeni bir teaser daha yayınladı.

"Marvel'ın Suicide Squad"ı olarak tanımlanan Thunderbolts, Marvel filmlerinde ve çizgi romanlarında normalde kötü karakter olarak karşımıza çıkan anti-kahramanları bir araya topluyor. Söz konusu bu karakterler arasında; Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost yer alıyor.

Thunderbolts, 2 Mayıs'ta Vizyona Girecek

Film, tüm bu anti-kahramanların Suicide Squad benzeri bir intihar timinde toplanıp, imkânsız gibi görünen bir göreve gönderilmesini konu alıyor. Jake Schreier (Skeleton Crew)'ın yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Florence Pugh, Sebestian Stan, David Harbour, Olga Kurylenko, Hannah John-Kamen, Wyatt Russell ve Lewis Pullman yer alıyor. Lewis Pullman, Marvel çizgi-romanlarının önemli karakterlerinden olan Sentry'ye hayat veriyor. Sentry'nin bu hikâyeye nasıl dâhil edileceği merak konusu olmaya devam ediyor.

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Bu yılın başında gösterime giren Captain America: Brave New World'de hayal kırıklığı yaşayan Marvel, Thunderbolts'un aynı kaderi paylaşmaması için elinden geleni yapıyor. Film için epey yoğun bir tanıtım kampanyası yürütülmesi de bundan. Bu eforun karşılık bulup bulmadığını, film 2 Mayıs'ta gösterime girdiğinde göreceğiz.

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