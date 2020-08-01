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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi çatısı altında bulunan Black Shark ve Tencent Games ile ortaklaşa geliştirilen oyuncu telefonu Black Shark 3S duyuruldu. İşte Black Shark 3S özellikleri ve fiyatı:
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    Xiaomi çatısı altında bulunan Black Shark ve Tencent Games ile ortaklaşa geliştirilen oyuncu telefonu Black Shark 3S duyuruldu.

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    Black Shark 3S özellikleri

    Black Shark 3 ile benzer tasarıma sahip olan telefon, 6.67 inç büyüklüğünde çentiksiz AMOLED ekran üzerine kuruluyor. 120 Hz tazeleme hızına sahip ekran, 7ms tepkime süresi ve 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip. Ekran ayrıca HDR10 ile sertifikalandırılırken, düşük kare hızına sahip görüntülerin yenileme hızını yükselten MEMC 3.0 modülüne de ev sahipliği yapıyor.

    Black Shark 3S gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alıyor. Yongaya 12 GB LPDDR5 RAM eşlik ederken, hafıza kısmında ise UFS 3.1 standartlı 128, 256 veya 512 GB kapasiteli depolama seçenekleri yer alıyor. Daha iyi bir oyun deneyimi için bir oyun motoru ve Tencent SolarCore çözümüyle gelen telefonda sandviç sıvı soğutma sistemi bulunuyor. 

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    Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
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    İhtiyaç duyduğu enerjiyi 4.720 mAh büyüklüğündeki bataryadan temin eden telefon, USB-C üzerinden 65W hızında şarj olurken arka taraftaki manyetik bağlantı portundan da 18W hızında şarj olabiliyor.

    Alışık olduğumuz üçlü kamera dizilimiyle gelen Black Shark 3S'in arkasında 64 MP çözünürlüklü ana kamera, 13 MP çözünürlüklü ultra geniş açı kamera ve 5 MP derinlik kamerası yer alıyor. Ön tarafta ise 20 MP çözünürlüklü kamera bulunuyor. 

    USB-C portu üzerinden ekran yansıtmaya izin veren telefonda 3.5 mm kulaklık girişi de unutulmamış. Android 10 üzerine Joy UI 12 kullanıcı ara birimi giydirilmiş şekilde kutudan çıkan Black Shark 3S; 3D ses, ses kontrollü oyun, oyun dinamiklerini düzenlemeyi sağlayan Black Shark Moment 3.0 gibi birçok oyuncu telefonunda bulunan yazılımsal özelliklerle destekleniyor.

    Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı

    Black Shark 3S ile birlikte üç yeni aksesuar duyuruldu. Oyun deneyimini iyileştirecek aksesuarlar neredeyse tüm Android telefonlarla uyumlu. Aksesuarların fiyatları şu şekilde:

    • Black Shark tetik tuşları - 79 CNY (11 $)
    • Black Shark Gamepad - 238 CNY (34 $)
    • Black Shark parmak kılıfı - 29 CNY (4 $)

    Black Shark 3S fiyatı

    Mavi ve siyah renk seçenekleri bulunan Black Shark 3S'in depolama kapasitesine göre fiyatlandırması şu şekilde:

    • 128 GB - 3999 CNY (573 $)
    • 256 GB - 4299 CNY (616 $)
    • 512 GB - 4799 CNY (687 $)



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    apollonx 2 hf.
    Bu oyun telefonlarında kameraya nedense pek önem verilmiyor. 3 üründe de ois ve optik zoom göremedim. (Lenovo legion, rogphone 3 ve shark 3s)
    1 Yanıt Yanıtla
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    tobepeople 2 hf. apollonx
    Kendi adıma konuşayım: Günün en azından 10-16 saati ekran başındayım; telefon veya bilgisayar fark etmez ya oyun oynarım, ya da film-dizi-anime izlerim. Web kamerası da almıştım ama neredeyse hiç kullanmadan sattım, telefonumda ise neredeyse hiç kullanmıyorum! Bu telefonu isterdim varsın kamerası hiç olmasın. Oyun oynarken kameraya ihtiyaç duyan oyunlar çok enderdir ama zevkime uymuyor ; ''hem youtuber hem oyumcuyum'' dersen, bilemem ama bence tamamen gereksiz. Hele ki optik zoomu ne yapsın oyuncular!
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    startedatfx5200 2 hf. (düzenlendi)
    illa mobil oyun oynayacaksam birçok android emulatör var.
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