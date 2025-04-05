Motorola Edge 60 serisi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

- İşte Motorola Edge 60'ın beklenen özellikleri ve tasarımı:
- İşte Motorola Edge 60 Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:
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İşte Motorola Edge 60'ın beklenen özellikleri ve tasarımı:
Motorola Edge 60, TENAA sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekranla donatılmış. Ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunan bu model, henüz adı açıklanmayan 2,5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciyle kullanıcılarla buluşacak.
Batarya kapasitesi olarak Edge 60, 5.500 mAh değeriyle gelirken 68 W kablolu hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Fiziksel olarak 7,95 mm kalınlığında ve 180,4 gram ağırlığında olan cihaz, Mavi ve Yeşil renk seçenekleriyle ve vegan deri arka panel malzemesiyle sunulacak.
İşte Motorola Edge 60 Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:
Edge 60 Pro, tıpkı standart model gibi 6,67 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekran ve ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Ancak işlemci tarafında önemli bir fark sunuyor. Edge 60 Pro, MediaTek Dimensity 8350 SoC ve 3,35 GHz saat hızıyla çalışarak daha yüksek performans vadediyor.
Bu yılın ikinci yarısında küresel pazarlara sürülmesi beklenen seriden Edge 60 Pro, 7,25 mm kalınlığıyla daha ince bir profil ve 188 gram ağırlığı ile piyasaya sürülecek. Son olarak gri renk seçeneğiyle görüntülenen cihaz, tasarım olarak standart modele benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen daha premium malzemeler ve daha ince bir profille öne çıkacak.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2025/04/04/motorola-edge-60-pro-tenaa-design-specs/ https://www.gizmochina.com/2025/04/04/motorola-edge-60-design-color-specs-leak/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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