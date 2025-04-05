Motorola Edge 60 serisi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım

Tam Boyutta Gör Motorola'nın merakla beklenen Edge 60 serisi, resmi tanıtımlarından önce Çin'in TENAA sertifikasyon platformunda görüntülendi. Edge 60 Fusion'ı kısa süre önce piyasaya süren Motorola, şimdi XT2505-4 (Edge 60) ve XT2507-5 (Edge 60 Pro) model numaralarıyla listelenen yeni modellerinin teknik özelliklerini ve tasarım detaylarını gözler önüne serdi.

Vivo X200 Ultra: Gelişmiş kamera performansı ile geliyor 3 gün önce eklendi

İşte Motorola Edge 60'ın beklenen özellikleri ve tasarımı:

Motorola Edge 60, TENAA sertifikasyon veritabanında ortaya çıkan bilgilere göre 6,67 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekranla donatılmış. Ekran içi parmak izi tarayıcısı bulunan bu model, henüz adı açıklanmayan 2,5 GHz saat hızında çalışan sekiz çekirdekli bir işlemciyle kullanıcılarla buluşacak.

RAM seçenekleri açısından Edge 60; 6 GB, 8 GB, 12 GB ve hatta 16 GB gibi geniş bir yelpaze sunarken depolama tarafında da 128 GB, 256 GB, 512 GB ve 1 TB gibi seçenekler sunacak. Kamera sisteminde ise Edge 60, etkileyici bir üçlü kurulumla geliyor. 50 MP ana sensör, 10 MP ikincil kamera ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip 50 MP telefoto lens bulunan cihaz, önde ise 50 MP selfie kamerası barındırıyor. Sızıntı raporlarında, ana kameranın Optik Görüntü Sabitleme (OIS) özelliğiyle donatılmış bir Sony LYTIA sensörü olabileceği ve süper yakınlaştırma özellikleri sunabileceği belirtiliyor.

Batarya kapasitesi olarak Edge 60, 5.500 mAh değeriyle gelirken 68 W kablolu hızlı şarj desteği sunması bekleniyor. Fiziksel olarak 7,95 mm kalınlığında ve 180,4 gram ağırlığında olan cihaz, Mavi ve Yeşil renk seçenekleriyle ve vegan deri arka panel malzemesiyle sunulacak.

İşte Motorola Edge 60 Pro'nun beklenen özellikleri ve tasarımı:

Edge 60 Pro, tıpkı standart model gibi 6,67 inç boyutunda 1,5K çözünürlüğe sahip kavisli OLED ekran ve ekran içi parmak izi tarayıcısıyla gelecek. Ancak işlemci tarafında önemli bir fark sunuyor. Edge 60 Pro, MediaTek Dimensity 8350 SoC ve 3,35 GHz saat hızıyla çalışarak daha yüksek performans vadediyor.

RAM seçenekleri 8 GB, 12 GB ve 16 GB olarak sıralanırken, depolama kapasitesi açısından standart modelle aynı seçeneklere sahip. 6.000 mAh kapasiteli batarya ve 90 W kablolu hızlı şarj teknolojisiyle gelecek Edge 60 Pro, kamera tarafında ise 50 MP ana sensör, 13 MP ikincil kamera ve 3x optik yakınlaştırma özelliğine sahip üçüncü bir sensörle geliyor. Bu üçüncü sensörün telefoto veya periskop telefoto kamera olabileceği belirtiliyor. Önde ise 32 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası bulunacak.

Bu yılın ikinci yarısında küresel pazarlara sürülmesi beklenen seriden Edge 60 Pro, 7,25 mm kalınlığıyla daha ince bir profil ve 188 gram ağırlığı ile piyasaya sürülecek. Son olarak gri renk seçeneğiyle görüntülenen cihaz, tasarım olarak standart modele benzer bir yapıya sahip olmasına rağmen daha premium malzemeler ve daha ince bir profille öne çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Motorola Edge 60 serisi ortaya çıktı: İşte muhtemel tasarım