    Xiaomi açıkladı: Çipten AI'a kadar her şeyi kendi üretecek

    Xiaomi başkanı, 2026 yılı için iddialı bir hedef paylaştı. Şirket, kendi geliştirdiği çip, işletim sistemi ve yapay zekâ modelini tek bir cihazda birleştirmeyi planlıyor.

    Xiaomi açıkladı: Çipten AI'a kadar her şeyi kendi üretecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, düzenlediği yeni bir etkinlikte geleceğe dair önemli mesajlar verdi. CEO Lei Jun, şirketin donanım üreticisi olmanın ötesine geçerek tam entegre bir teknoloji ekosistemi kuracağını söylüyor. Bu yaklaşımın merkezinde ise Xiaomi'nin kendi geliştirdiği XRING O1 işlemcisi yer alacak.

    Çip, işletim sistemi ve yapay zekâ birleşiyor

    XRING O1, Xiaomi'ye göre tamamen şirket bünyesinde tasarlanmış amiral gemisi seviyesinde bir mobil çip. İkinci nesil 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga, on çekirdekli ve dört kümeli CPU mimarisiyle geliyor Xiaomi, bu çiple birlikte Çin ana karasında 3nm sınıfı amiral gemisi mobil işlemci sunan ilk şirket olduğunu vurguluyor. Küresel ölçekte bakıldığında ise bu başarıyı elde eden firma sayısı yalnızca dörtle sınırlı.

    Ancak Xiaomi'nin planı tek başına bir işlemciyle sınırlı değil. Lei Jun, 2026 yılında "büyük birleşim" olarak tanımladığı yeni bir aşamaya geçileceğini açıkladı. Buna göre Xiaomi, kendi çipi, kendi işletim sistemi ve kendi büyük ölçekli yapay zekâ modelini tek bir cihazda bir araya getirmeyi hedefliyor.

    Yatırım tarafında da tablo dikkat çekici. Xiaomi, beş yıl önce çekirdek teknoloji Ar-Ge'si için 100 milyar yuanlık bir bütçe açıklamıştı. Şirket, bu rakamı şimdiden aşarak yaklaşık 105 milyar yuan harcadı. Önümüzdeki beş yıl için ise çipler, yapay zekâ ve işletim sistemlerine odaklanmak üzere ek 200 milyar yuanlık yeni bir yatırım planı devreye alınıyor. Xiaomi'ye göre bu strateji, "insan, otomobil ve ev" ekosisteminin uzun vadede daha bütüncül ve akıllı bir yapıya kavuşmasını sağlayacak

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

