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    Dünyanın ilk termal kameralı 5G telefonu ile tanışın

    Blackview BL8800 Pro dünyanın ilk termal kameralı 5G akıllı telefonu olma ünvanına sahip. Ayrıca ekstrem seviyelerde dayanıklılık sunarak zorlu ortam koşullarına uygun hale geliyor.
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    Blackview BL8800 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri
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    Mobile World Congress fuarlarının artık gediklisi haline gelen dayanıklı telefon üreticisi Çinli Blackview, yine bir ilk olacak akıllı telefonu ile MWC 22 fuarındaydı. Blackview BL8800 Pro modeli dünyanın ilk termal kameralı 5G telefonu oldu.

    Blackview BL8800 Pro özellikleri

    • 6.58 inçlik Full HD+ ekran
    • Dimensity 700 yonga seti
    • 8GB LPDR4X RAM
    • 128GB UFS 2.1 depolama
    • 50MP+5MP+2MP+2MP arka kamera
    • FLIR Lepton termal kamera
    • 16MP ön kamera
    • 8380mAh batarya
    • 33W hızlı şarj
    • Android 11

    Blackview BL8800 Pro modeli IP69K ve MIL-STD-810H yüksek dayanıklılık standartlarına sahip. Bu nedenle biraz kalın bir gövde sunuyor. Firma daha önce de termal kamera entegre akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.

    FLIR ortaklığında geliştirilen Blackview BL8800 Pro modeli hava basınç sensörü, verimli soğutma sistemi, NFC desteği, sınıfına göre lider saıyabilecek batarya kapasitesi gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. Henüz fiyatı belli değil ancak rekabetçi bir fiyatla büyük ilgi görecektir.

    Blackview BL8800 Pro
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    Rus işgalcileri yok etti: Bayraktar TB2 SİHA

    alfa-x 14 saat önce

    Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak

    ccguven 15 saat önce

    Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD

    Übermensch24 18 saat önce

    ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar

    sedatistan 21 saat önce

    yav bi durun oralık karışık zaten..

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