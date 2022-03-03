Dünyanın ilk termal kameralı 5G telefonu ile tanışın

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Mobile World Congress fuarlarının artık gediklisi haline gelen dayanıklı telefon üreticisi Çinli Blackview, yine bir ilk olacak akıllı telefonu ile MWC 22 fuarındaydı. Blackview BL8800 Pro modeli dünyanın ilk termal kameralı 5G telefonu oldu.

Blackview BL8800 Pro özellikleri

6.58 inçlik Full HD+ ekran

Dimensity 700 yonga seti

8GB LPDR4X RAM

128GB UFS 2.1 depolama

50MP+5MP+2MP+2MP arka kamera

FLIR Lepton termal kamera

16MP ön kamera

8380mAh batarya

33W hızlı şarj

Android 11

Blackview, termal kameraya sahip akıllı telefonunu satışa sundu 2 yıl önce eklendi

Blackview BL8800 Pro modeli IP69K ve MIL-STD-810H yüksek dayanıklılık standartlarına sahip. Bu nedenle biraz kalın bir gövde sunuyor. Firma daha önce de termal kamera entegre akıllı telefonlar piyasaya sürmüştü.

FLIR ortaklığında geliştirilen Blackview BL8800 Pro modeli hava basınç sensörü, verimli soğutma sistemi, NFC desteği, sınıfına göre lider saıyabilecek batarya kapasitesi gibi dikkat çekici özelliklerle geliyor. Henüz fiyatı belli değil ancak rekabetçi bir fiyatla büyük ilgi görecektir.

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