Hunter Schafer, Blade Runner 2099’un kadrosuna katıldı

Tam Boyutta Gör Sinema sektörünün en beğenilen serilerinden olan Blade Runner, yakında yeni bir yapıma kavuşacak. Prime Video platformunda yayınlanacak olan Blade Runner 2099 dizisinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

Blade Runner 2099 gizemini koruyor

Orijinal Blade Runner ve Blade Runner 2049 yapımlarının devamı niteliğinde olacak Blade Runner 2099’un kadrosu genişliyor. Euphoria ve The Ballad of Songbirds and Snakes yapımlarından tanıdığımız Hunter Schafer, merakla beklenen yapımın kadrosuna katıldı. Schafer, Michelle Yeoh ile birlikte dizinin başrollerinden birine sahip olacak. Merakla beklenen yapımda Schafer ve Yeoh’un nasıl karakterleri canlandıracağı şimdilik gizemini koruyor.

Tam Boyutta Gör Blade Runner 2099, 2021 yılında orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott tarafından duyurulmuştu. Scott, yapımın yönetmen koltuğunda oturmasa da dizinin yapımcılığını yapacak. Dizinin asıl sorumluluğunu ise Halo ve Shining Girls yapımlarında görev alan Silka Luisa üstlenecek. Henüz detayları belli olmayan dizinin ilk bölümünü ise Shogun dizisinde yönetmenlik yapan Jonathan van Tulleken yönetecek. Blade Runner 2099’un önümüzdeki yıllarda Prime Video platformunda yayınlanması bekleniyor.

