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    Hunter Schafer, Blade Runner 2099’un kadrosuna katıldı

    Amazon’un merakla beklenen dizisi Blade Runner 2099’dan yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Filmlerin devamını anlatacak olan dizinin kadrosuna Euphoria dizisinden tanıdığımız Hunter Schafer eklendi.
    Blade Runner 2049 Tam Boyutta Gör
    Sinema sektörünün en beğenilen serilerinden olan Blade Runner, yakında yeni bir yapıma kavuşacak. Prime Video platformunda yayınlanacak olan Blade Runner 2099 dizisinin kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

    Blade Runner 2099 gizemini koruyor

    Orijinal Blade Runner ve Blade Runner 2049 yapımlarının devamı niteliğinde olacak Blade Runner 2099’un kadrosu genişliyor. Euphoria ve The Ballad of Songbirds and Snakes yapımlarından tanıdığımız Hunter Schafer, merakla beklenen yapımın kadrosuna katıldı. Schafer, Michelle Yeoh ile birlikte dizinin başrollerinden birine sahip olacak. Merakla beklenen yapımda Schafer ve Yeoh’un nasıl karakterleri canlandıracağı şimdilik gizemini koruyor.

    Hunter Schafer Tam Boyutta Gör
    Blade Runner 2099, 2021 yılında orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott tarafından duyurulmuştu. Scott, yapımın yönetmen koltuğunda oturmasa da dizinin yapımcılığını yapacak. Dizinin asıl sorumluluğunu ise Halo ve Shining Girls yapımlarında görev alan Silka Luisa üstlenecek. Henüz detayları belli olmayan dizinin ilk bölümünü ise Shogun dizisinde yönetmenlik yapan Jonathan van Tulleken yönetecek. Blade Runner 2099’un önümüzdeki yıllarda Prime Video platformunda yayınlanması bekleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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