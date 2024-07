Blade Runner 2099 dizisinin çekimlerine başlandı

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner'da yaratılan ilgi çekici evren, çok yakında büyük bütçeli bir Amazon Prime Video dizisiyle ekranlara geri dönecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Blader Runner 2099, dün sete girdi. Heyecanla beklenen dizinin çekimlerine başlandı.

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Blade Runner 2099, adından da anlaşılacağı üzere Blade Runner 2049 filminde anlatılan olayların 50 yıl sonrasında geçecek.

Blade Runner 2099'un Başrollerinde Hunter Schafer ve Michelle Yeoh Yer Alıyor

2099 yılında Los Angeles'ta geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanacak. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapacak. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekilecek.

Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandıracak. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar ödülünü kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat verecek.

Daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'nın yaratıcısı olduğu dizinin ilk bölümlerini Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetecek. Ridley Scott ise sadece yapımcı olarak projede yer alacak.

