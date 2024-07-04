Blade Runner 2099 dizisinin çekimlerine başlandı

Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Blade Runner 2099, adından da anlaşılacağı üzere Blade Runner 2049 filminde anlatılan olayların 50 yıl sonrasında geçecek.
Blade Runner 2099'un Başrollerinde Hunter Schafer ve Michelle Yeoh Yer Alıyor
2099 yılında Los Angeles'ta geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanacak. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapacak. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekilecek.
Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandıracak. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar ödülünü kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat verecek.
Daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'nın yaratıcısı olduğu dizinin ilk bölümlerini Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetecek. Ridley Scott ise sadece yapımcı olarak projede yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.