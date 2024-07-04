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    Blade Runner 2099 dizisinin çekimlerine başlandı

    Amazon Prime Video'nun büyük bütçeli Blade Runner dizisinin çekimlerine başlandı. Blade Runner 2099 adını taşıyan dizi, şu ana kadar çıkan iki filmin devamı niteliğinde olacak.
    Blade Runner dizisinin çekimlerine başlandı Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en iyi bilim-kurgu filmlerinden biri olan Blade Runner'da yaratılan ilgi çekici evren, çok yakında büyük bütçeli bir Amazon Prime Video dizisiyle ekranlara geri dönecek. Bir süredir hazırlık aşamasında olan Blader Runner 2099, dün sete girdi. Heyecanla beklenen dizinin çekimlerine başlandı.

    Usta yönetmen Ridley Scott'ın yapımcılığında hayata geçirilen dizi, bugüne kadar çıkan iki filmin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Blade Runner 2099, adından da anlaşılacağı üzere Blade Runner 2049 filminde anlatılan olayların 50 yıl sonrasında geçecek.

    Blade Runner 2099'un Başrollerinde Hunter Schafer ve Michelle Yeoh Yer Alıyor

    2099 yılında Los Angeles'ta geçen dizi, bütün hayatını kaçarak geçirdiği için kılık değiştirip farklı kimliklere bürünme konusunda ustalaşan Cora'ya odaklanacak. Kardeşi için huzurlu bir hayat kurmak isteyen Cora, bu amacına ulaşmak için Olwen adlı bir Blade Runner ile işbirliği yapacak. Cora ve Olwen, tüm şehrin kaderini etkileyebilecek bir komplonun içine çekilecek.

    Cora'yı, Euphoria dizisiyle yıldızı parlayan genç oyuncu Hunter Schafer canlandıracak. Artık ömrünün sonuna yaklaşmış bir replicant olan Olwen'e ise, Everything Everywhere All at Once ile Oscar ödülünü kazanan usta oyuncu Michelle Yeoh hayat verecek. 

    Daha önce Shining Girls dizisine imza atan Silka Luisa'nın yaratıcısı olduğu dizinin ilk bölümlerini Jonathan van Tulleken (Shogun, Misfits) yönetecek. Ridley Scott ise sadece yapımcı olarak projede yer alacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 2 gün önce

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    H
    Halilcv 4 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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